'Tiene que haber más información': Sheinbaum tilda de escueto informe de EU sobre 'El Mayo'

La virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, demandó que haya más información respecto a la detención de Ismael, “El Mayo” Zambada, ocurrida la semana pasada en Estados Unidos.

Consideró que la información que hasta ahora han dado a conocer las autoridades de aquel país ha sido escueta y por ello también deben conocerse más al respecto.

Tiene que haber información, es igual que en el otro caso; ayer escuche el informe que dio la secretaria de Seguridad de la carta que envió Estados Unidos, que hasta ahora, digamos, lo que conocemos es escueto, pero ahí dice que no conocian de la entrega hasta el jueves en la mañana

Claudia Sheinbaum insistió en que a pesar de que existen diversas interpretaciones de lo ocurrido, se debe exigir y aguardar a lo que surja más adelante.

También descalificó a quienes critican la declaración que dio la titular de la SSPC, Rosa Icela Rodríguez, sobre que México no participó en la captura.

Esta crítica que hay de que México no intervino, hay que decir la verdad siempre, México ha detenido a distintos personajes de la delincuencia organizada. Ahora con el gobierno del presidente López Obrador y el actual fiscal los ha extraditado, no es que no se haya hecho nada