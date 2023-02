No habrá un “despertar violento” en la ciudadanía por reforma electoral, responde AMLO a Córdova

El Presidente Andrés Manuel López Obrador descartó que ante un escenario en el cual se apruebe el “plan B” electoral tras su discusión de este martes en el Senado de la República, se vaya a desatar "al tigre violento" de la ciudadanía mexicana , cómo alertó el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova.

"No hay ningún problema, porque el pueblo es muy responsable y ya ellos [los opositores] se divorciaron por completo del pueblo, porque nunca estuvieron en correspondencia con el pueblo", señaló el Presidente.

Agregó que la movilización en contra del avance de la reforma electoral anunciada para el próximo domingo busca socavar a su gobierno y no evitar el dispendio en las elecciones.

"Lo que estamos buscando es una transformación, por eso se agrupan todos a convocar esta manifestación del domingo. Que sepan que van a venir porque hay un grupo de intereses creados, de corruptos, que quiere regresar al poder para seguir robando; que lo sepan para que no vengan aquí a decir que se afecta la democracia. Ellos están convencidos de que estaba bien el régimen de corrupción, de privilegios; es una especie de masoquismo, pero no se puede evitar. Somos libres", enfatizó el mandatario.

Reiteró que en este proceso se obstruyó la reforma constitucional y sólo quedó la opción de una reforma legal que buscó acotar los gastos de una cúpula en el INE.

"Cómo no soy alcahuete, ni cómplice de mafias, dijimos: ‘vamos, cuando menos, a hacer una reforma a la ley’. No es constitucional, por lo mismo está muy limitada, porque ya no va a transgredir nada de lo que está en la Constitución, no se puede, el margen para la ley electoral es muy limitado. Entonces, propuse un ajuste reducir el gasto, pero ellos lo sostienen cómo un agravio a la democracia y han hecho toda una campaña sobre eso", subrayó López Obrador.

En el fondo no es eso: lo que quieren es agruparse, utilizar cualquier bandera, para atacar al Gobierno federal. No es que les preocupe la democracia, no: lo que quieren es socavarnos, al Gobierno, para que no se consolide la democracia. Andrés Manuel López Obrador, Presidente de la República

