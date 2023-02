Aunque se hagan ilusiones no van a regresar los corruptos, subraya AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró que, aunque hay quienes se están haciendo ilusiones, en el país no va a haber “retrocesos”, por lo que no van a regresar a gobernar los corruptos.

Durante su visita a Cajeme, Sonora, a donde acudió para supervisar la implementación del Plan de Justicia para el Pueblo Yaqui, señaló que busca terminar todas las obras y no dejar proyectos inconclusos, y expresó su confianza de que no regresarán a gobernar los mismos de antes.

“No quiero dejar nada inconcluso, que terminemos todo, estoy seguro que quienes van a sustituirme van a tener las mismas ideas y que no va a haber retrocesos, no van a regresar los corruptos, aunque se estén haciendo ilusiones, lo que diga mi dedito (no), entonces, de todas formas, hay que apurar y hay ciertas obras que necesitan tiempo ”, declaró.

El mandatario federal afirmó que durante la etapa del neoliberalismo fueron 46 años de abandono al pueblo mexicano, “por eso estamos iniciando una etapa nueva y haciendo justicia”.

“Me da mucho gusto que lo estemos haciendo aquí, con los pueblos yaquis y también con todos los pobres de México, con la gente más necesitada; estamos trabajando para que mejoren las condiciones de vida, de trabajo, para que podamos sacar a millones de mexicanos de la pobreza y estamos destinándole presupuesto público a eso”, resaltó.

López Obrador dijo que, mientras antes el presupuesto público se lo robaban, ahora se distribuye y, en ese sentido, señaló que cuando menos 25 millones de familias mexicanas son beneficiadas con un apoyo de los programas sociales y otras cinco millones también reciben recursos del presupuesto, porque son maestros o trabajadores del sector salud.

