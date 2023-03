No hay denuncias contra Felipe Calderón, afirma AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que no hay ninguna investigación abierta en contra del ex mandatario, Felipe Calderón Hinojosa, ya que al menos no ha sido informado de esta situación.

"No tengo información que haya una denuncia especial contra el ex Presidente Calderón; nosotros no vamos a promoverla porque hicimos el compromiso de que se tenía que preguntar a la gente. La votación no fue vinculatoria y nosotros fuimos claros desde que tome posesión que no íbamos a perseguir a nadie, no es nuestro fuerte la venganza", dijo López Obrador.

López Obrador señaló que es posible que la Fiscalía General de la República (FGR), ya esté investigando al exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.

"Puede ser que ya en la denuncia esté incluído, que se le esté acusando de esos mismos delitos; yo pienso que la Fiscalía puede informar, no necesariamente aquí porque es autónoma, podemos pedirle al fiscal, si no tiene inconveniente, porque hay que ver el asunto legal del debido proceso", señaló el Presidente.

Añadió que el juez que liberó las cuentas de la esposa de García Luna, Linda Cristina Pereyra, utilizó una tesis del ex ministro, Eduardo Medina Mora, aunque no aclaró si era ilegal su utilización.

"Para tomar la decisión de descongelar las cuentas de la esposa de García Luna, el juez utiliza una tesis del ministro Medina Mora, que fue procurador y que trabajó con García Luna y estuvo involucrado en rápido y furioso, esa tesis es la que utiliza el juez y magistrado para darle la libertad a las cuentas congeladas a la esposa de García Luna", indicó el mandatario.

