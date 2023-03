No hay Plan C para Reforma Electoral porque tampoco hay tiempo: Monreal

El coordinador de Morena en el Senado de la República, Ricardo Monreal aseguró que no existe Plan C para el tema de la Reforma Electoral, ya que no hay tiempo, pues quedan solo unos meses para concluir el periodo de sesiones ordinarias.

“El día de ayer se concedió suspensión definitiva contra la aplicación de uno de los artículos transitorios, que destituías el secretario general del INE, y la suspensión definitiva tiene como consecuencia dejar en el estado en el que se encontraba antes del reclamo, o antes de la promoción del amparo. Quiere decir que se restituye al secretario ejecutivo”, explicó en conferencia desde San Luis Potosí.

Detalló que es normal porque vivimos en un estado de derecho donde los actos en el Poder Legislativo son a través de órganos jurisdiccionales, por ello, dijo que es necesario esperar ya que hay otras acciones de inconstitucionalidad, lo que ve probable que en algunas semanas se resuelva.

Recordó que votó en contra del Plan B ya que pudiera haber normas que alteraran la Constitución, y por tal razón señaló que muchas normas aprobadas adolecían de rigor constitucional. “No hay Plan C, lo que resuelva la Corte es lo que se observa. No tengo seguridad de que quieran insistir en un Plan C ya que no hay tiempo”, destacó.

Monreal Ávila dijo que por vicios en el proces o se puede declarar inconstitucionalidad , y no entrar a profundidad en la revisión.

