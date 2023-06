No hay ningún problema, afirma AMLO sobre una posible emergencia en el sistema eléctrico

El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que el sistema eléctrico nacional haya entrado en una emergencia.

Durante su conferencia matutina, rechazó la información que fue publicada en un medio de circulación nacional, a partir de documentos del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace).

Acusó que este tipo de información forma parte de los datos que difunde el conservadurismo: "La verdadera doctrina de la derecha es la hipocresía", aseveró.

–El Cenace es el que dice que entró en estado operativo de alerta, ¿qué le respondería?, se le preguntó al presidente López Obrador.

–Que no hay ningún problema, ellos lo saben, o sea, nosotros somos los primeros interesados en saber lo que está sucediendo, porque imagínense que haya apagones, entonces si no hay todavía nada y ya están con este alarmismo , entonces, además de que es nuestra responsabilidad que no falte la energía eléctrica, yo les digo que no hay problema, puntualizó.

El mandatario federal subrayó aseguró que "hay un margen siempre de reserva y se reduce porque hay más consumo, pero no tenemos dificultad en nada".

Ante el planteamiento de los apagones registrados en los estados del norte del país, el presidente de México insistió en que no hay problema, y respecto a las denuncias de que en Huetamo, Michoacán, llevan cuatro días sin electricidad, apuntó: "Ha sido una situación generalizada en la Tierra Caliente de Michoacán".

Por ello, remarcó que quienes dan a conocer este tipo de información no hacen periodismo, "esto es manipulación".

