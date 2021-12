“He decidido participar para la Presidencia", afirma Ricardo Monreal

El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, rechazó que se vaya a bajar de la contienda por la candidatura presidencial de su partido para disputar la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

Aseguró que aunque enfrenta una contienda difícil, porque no lo respaldan los órganos del poder, va a dar la sorpresa en el proceso interno y va a “ganar a la buena”.

Puntualizó que no tiene un “plan b” para contender por otro cargo, porque no busca compensaciones.

“ He decidido participar para la Presidencia de la República y no cambio de opinión , no me parece que deba de hacerlo, estoy decidido a participar en el proceso interno que lleve a cabo Morena para elegir su Presidente de la República. No me aparto de este ideal, de este propósito".

“La lucha no es fácil, y desde afuera, como un ciudadano más, como parte de la gente que estamos abajo, pie tierra, es más difícil, es más complicado no tener la envoltura, protección o empuje de los órganos del poder, pero me siento bien abajo, estoy con los de abajo y me siento de los de abajo”, destacó.

Luego de que Morena dio a conocer los nombres de los precandidatos que participarán en las encuestas para definir a los abanderados para las elecciones por seis gubernaturas en 2022, el senador por Zacatecas aseveró que no quiere “aguadarle” la fiesta al partido, pero insistió en que ese método no funciona.

“No quiero aguadarle la fiesta al partido, es una expresión mía, y ojalá salga bien, tengo todo el deseo de que salgan bien las encuestas, pero para mí es un método que debe innovarse, el de la selección de candidatos a puestos de elección popular, por eso no quiero expresar una descalificación contra las encuestas que van a celebrarse en los próximos días para seleccionar candidatos, deseo que salga bien todo y que los seis estados tengan representantes de candidatos a gobernadores, los mejores”, expresó.

ANR