No voy a hipotecar mis puntos de vista por un sillón en el Senado: Germán Martínez

German Martínez, senador de Morena, aseguró que no va a cambiar, ni a vender o hipotecar sus criterios constitucionales por una silla o por un cargo.

En entrevista radiofónica, aclaró que lo que piense sobre la Constitución “no lo va a cambiar por la presidencia de la Comisión de Puntos Constitucionales, no lastimará por ejemplo la autonomía del Instituto Nacional Electoral (INE) y no militarizará más al país, puesto que los temas se tratan, censan y dialogan”.

No voy a hipotecar mis puntos de vista a cambio de un sillón, nunca lo he hecho en política, no lo voy a hacer ahora y ya saben, están advertidos y más públicamente de que lo que lo que yo pienso no lo ignoro, no lo hipoteco, no lo vendo, no me soborno nadie por un sillón en el Senado