Hugo López-Gatell: Parámetros indican que cuarta ola de COVID va a la baja

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, aseguró que la variante Ómicron que es la que ha predominado durante la cuarta ola de contagios de COVID-19 en México, no generó un daño mayor en comparación con las cepas de las olas anteriores.

“Desde que surgió la nueva variante en Sudáfrica lo dijimos, no es más peligrosa, pero sí más transmisible y eso se notó porque la cuarta ola no alcanzó a ser ni la sexta parte de lo que fue la segunda ola. Ómicron no significó un daño mayor”, aseveró el funcionario durante la conferencia matutina del Pulso de la Salud.

El subsecretario informó que en la sexta semana del 2022 comenzó con una reducción de casos de COVID, lo cual es una noticia positiva porque se puede observar como la cuarta ola va a la baja en el país.

“Esta semana seis del año, volvemos a tener una reducción, hay consistencia en todos los parámetros, la cuarta ola de COVID va a la baja y en las próximas semanas veremos su completa reducción”, dijo.

López-Gatell detalló que 2.9 por ciento de los casos en el país son los que están activos y que las hospitalizaciones también muestran una reducción, ya que se encuentran en 40 por ciento de ocupación para camas generales.

Respecto a las muertes por el virus, el subsecretario explicó que el aumento que se registró en las últimas semanas, fue un desfase, ya que los fallecimientos comienzan a presentarse 21 días después del pico de contagios.

“La próxima semana esperamos que ya entren en un periodo de reducción las muertes por COVID-19 en el país”, afirmó.

Las infancias están a salvo de enfermar grave por COVID

Hugo López-Gatell aseguró que los menores de edad están a salvo durante la pandemia, ya que corren menos riesgo de desarrollar Covid-19 grave.

“Lo vimos con las variantes pasadas y lo vemos ahora con Ómicron, los niños que se contagian de COVID, presentan cuadros leves. Las infancias están en general a salvo de la enfermedad grave”, declaró.

El subsecretario aseguró que desde que se anunció el regreso a clases presenciales el pasado 30 de agosto de 2021, la prioridad de las secretarías de Salud y Educación Pública, fue proteger a las juventudes e infancias en el país, por lo que buscaron mantener a las escuelas como lugares libres de contagio.

“Como ya lo hemos mencionado, fue en las vacaciones de diciembre cuando empezó la escalada de contagios en los menores de edad debido a la variante Ómicron y aún así no provocó afectaciones mayores en los planteles educativos”, dijo.

El subsecretario detalló que dos de cada mil escuelas tuvieron algún grado de afectación.

Por otra parte, señaló que los contagios en infantes son mínimos y no representan un riesgo para este sector de la población, con la excepción de las niñas, los niños y adolescentes que padecen alguna comorbilidad, a quienes recordó, ya se está vacunando contra el virus.

López-Gatell detalló que en todo lo que va de la pandemia, los casos en menores de 0 a cuatro años de edad representan uno por ciento; de cinco a 11 años, dos por ciento y de 12 a 17 años, tres por ciento del total de los contagios en el país.

También recordó que las personas de 14 a 17 años están siendo inmunizadas contra COVID-19 en México y que en este sector de la población ya se alcanzó 50 por ciento de cobertura con ocho millones 894 mil 016 adolescentes vacunados.

FGR