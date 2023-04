Iglesia ve incapacidad para heredar la fe

Al encabezar la Misa de la Cena del Señor, como parte de las celebraciones de Semana Santa, el arzobispo primado de México, Carlos Aguilar Retes, refirió que existe una incapacidad para “heredar” la fe a las nuevas generaciones.

Desde la Catedral Metropolitana, dijo que recordar la “intervención de Dios en la historia” tiene la finalidad de que la misma sea transmitida a la familia.

Sin embargo, subrayó que “los grandes datos en general” muestran que esto no ocurre ya, por lo que llamó a que los creyentes se cuestionen “¿qué nos está faltando?, debemos preguntarnos por qué no hemos podido o no estamos pudiendo transmitir este gran don de Dios, que es saber que él nos acompaña, que nos guía, nos fortalece”.

El jerarca de la Iglesia católica señaló que transmitir la fe debe ser con claridad y fidelidad para afrontar situaciones complejas de la vida, pues “hoy lamentablemente vemos con frecuencia esas tristes noticias de jóvenes que ya no le encuentran sentido a la vida y se suicidan”.

Después de la homilía, Aguilar Retes procedió con el lavatorio de pies a seis menores de edad mientras las antífonas resonaron en la catedral.

Luego la comunión de los fieles se realizó el traslado del Santísimo Sacramento dentro de la misma catedral, en medio de una procesión acompañada de cirios y matracas.

Con esta ceremonia se inició el Triduo Pascual; este 7 de abril continuará el con la conmemoración del Viernes Santo.