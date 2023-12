'La igualdad es la esencia de nuestro movimiento': Claudia Sheinbaum recuerda que es tiempo de mujeres transformadoras y humanistas desde Huatabampo, Sonora

La igualdad es parte esencial en la continuidad de la Cuarta Transformación, manifestó la precandidata de Morena, el Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM), a la Presidencia de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, durante el encuentro que tuvo con la militancia de Huatabampo, Sonora, donde recordó que es tiempo de las mujeres transformadoras y humanistas.

"Nosotros luchamos por la igualdad, la igualdad de todos y todas, esa es la esencia de nuestro proyecto, nosotros vemos a las personas como iguales, nosotros no vemos a nadie de arriba para abajo (…) Esa es la esencia de nuestro movimiento, de la igualdad, el buscar que todos tengamos derechos y así las mujeres también tenemos derechos”, aseveró.

La precandidata de la coalición de “Sigamos Haciendo Historia” precisó que las mujeres no solo gobiernan para las mujeres, sino para que también para hombres, adultos mayores, jóvenes, niños y niñas.

“La transformación ha traído esos cambios y las mujeres gobernamos bien”, señaló.

En este sentido, Claudia Sheinbaum recordó que el próximo año solo habrá dos caminos para el destino de la nación, regresar al pasado de corrupción y privilegios o continuar con la transformación que inició con el presidente, Andrés Manuel López Obrador.

Por ello, se comprometió con las y los sonorenses a sostener los principios del movimiento como son no mentir, no robar y no traicionar al pueblo, bajo el modelo del humanismo mexicano que siempre ve por los que menos tienen.

“Me vengo a comprometer con ustedes a que nosotros tenemos grabado en el corazón los principios de nuestro movimiento, vengo ahora y voy a venir después como presidenta de la República. Me comprometo con ustedes, con los principios de nuestro movimiento, nosotros no mentimos, no robamos y nunca vamos a traicionar al pueblo de Sonora y al pueblo de México”, afirmó.

Por su parte, el dirigente de Morena en Sonora, Heriberto Aguilar Castillo, reconoció en Claudia Sheinbaum el liderazgo para continuar con el segundo piso de la Cuarta Transformación, bajo los principios de Morena y con un enfoque humanista.

“Es una mujer sincera, honesta, con profundo amor al pueblo, que orgullosamente va a seguir edificando sobre los principios de la Cuarta Transformación de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo, bajo los principios del humanismo que fundó Andrés Manuel López Obrador”, expresó.

Al evento también acudieron Sergio Augusto López Ramírez, dirigente estatal del PVEM en Sonora; Ramón Flores, dirigente estatal del Partido del Trabajo; Fernando Rojo de la Vega, coordinador de Promoción al Voto en Sonora; y Ramón Duarte, coordinador de la Defensa del Voto en Sonora.

Como parte de su gira por el país, la precandidata de Morena, PT y PVEM a la Presidencia de la República visitará Guasave, Sinaloa este jueves 14 de diciembre, donde a las 09:00 horas (hora local) sostendrá una reunión con pescadores en el puerto de Topolobampo y posteriormente se encontrará con la militancia del estado a las 11:00 horas (hora local) en el parque Hernando de Villafañe para después trasladarse al municipio de Navolato a las 16:20 horas (hora local), para un encuentro con los militantes en las canchas de básquetbol.

Hoy iniciamos una nueva etapa con la alegría de saber que vamos por el camino correcto, el de la honestidad y resultados, la construcción de los grandes derechos y el amor al pueblo de México.



Les comparto el primer spot de nuestra precampaña a la Presidencia de México. pic.twitter.com/7pBSbGwuY0 — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) November 20, 2023

Únete a nuestro canal de Whastapp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR