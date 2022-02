INE no debe “cruzar la raya” con diputados, responde coordinador de Morena

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, pidió a los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) “no cruzar la raya” al intentar prohibir la realización de las asambleas informativas de la reforma eléctrica.

Que (los consejeros) no crucen la raya. La Constitución enmarca sus responsabilidades, que nos deje a la Cámara de Diputados hacer nuestro trabajo; yo no me meto a definir por qué nada más para este ejercicio se van a instalar 57 mil casillas, ellos dicen que nos les alcanza el dinero y yo pienso lo contrario, pero ya es su decisión soberana, y ahí en su autonomía, nosotros lo respetamos