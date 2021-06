INE tiene recursos para organizar consulta sobre expresidentes: AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el Instituto Nacional Electoral (INE) cuenta con presupuesto suficiente de más de 10 mil millones de pesos para poder organizar, financiar y difundir la consulta ciudadana sobre el juicio a los expresidentes, a realizarse el próximo 1 de agosto.

"Para la difusión de la consulta, el INE tiene que utilizar sus recursos, que son muchos, es un presupuesto de más de 10 mil millones de pesos. Es de 20 mil, pero la mitad se le da a los partidos, que también hay que corregirlo. Pero para el aparato son como 10 mil millones, es el organismo electoral más costoso del mundo", subrayó AMLO.

En conferencia de prensa mañanera en Palacio Nacional criticó de nueva cuenta los altos salarios que tienen los consejeros electorales, además del "derroche" de recursos.

"¿Cómo no van a ahorrar? Claro, si los consejeros del INE ganan más que el Presidente, pues no hay dinero para lo fundamental. Si gastan muchísimo en viáticos, buenos restaurantes, vinos. Entonces no alcanza para que se tenga la posibilidad de tener casillas o mesas electorales y recoger la opinión de la gente", dijo AMLO.

López Obrador planteó que para difundir la consulta popular se pueden utilizar los tiempos oficiales en los medios de comunicación, "lo que pasa es que no les gusta que se hable de la consulta, aquí nosotros vamos a estar hablando de ella".

Invitó a la gente a participar en la consulta de agosto próximo, en la que deben responder sí o no a la pregunta: ¿quieres que se investigue y de conformidad con la ley se juzgue a los expresidentes Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto? "

AMLO repasó los motivos por los que a su juicio, deben ser juzgados los exmandatarios como en el caso de Vicente Fox, quien "engañó al pueblo, con el esfuerzo de muchos llegó a la presidencia y se convirtió en un traidor de la democracia.

más para leer Consulta ciudadana sobre expresidentes será vigilada por observadores electorales

"Él ha confesado que cargó los dados en la elección de 2006 para imponer a Felipe Calderón, es un atentado a la democracia", subrayó el primer mandatario del país.

En el caso de Carlos Salinas, AMLO abundó, porque entregó todos los bienes de la nación a sus allegados; a Zedillo, porque con el Fobaproa convirtió las deudas privadas de unos cuantos en deuda pública; mientras que Calderón desató la guerra contra el narcotráfico sin atender las causas y sólo generó masacres.

"¿Por qué enjuiciar a Peña Nieto, por los actos de corrupción. Ahí está como testigo protegido el que estaba de director de Pemex declarando que por órdenes superiores para aprobar las llamadas reformas estructurales, sobre todo la energética, se entregaba dinero a los legisladores de los partidos que ahora son de oposición", puntualizó López Obrador.