Sheinbaum: se investigarán todas las líneas en caso de mineros plagiados en Sinaloa

La Presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que autoridades judiciales realizan una investigación “profunda” sobre el caso de los mineros desaparecidos en Sinaloa, ante versiones que apuntan a un posible móvil de extorsión, y aseguró que no se descarta ninguna línea de investigación, incluida una eventual responsabilidad empresarial.

Durante su conferencia matutina, Claudia Sheinbaum recordó que en México existe una estrategia nacional contra la extorsión, delito que —dijo— afecta gravemente a la ciudadanía por estar acompañado de amenazas directas.

“Sabemos que existe y tan nos interesa erradicar este delito que tenemos una estrategia particular contra la extorsión y vamos a seguir así”, señaló.

Explicó que recientemente se modificó la ley para que la extorsión se persiga de oficio, debido a que muchas víctimas no denuncian por temor a represalias. Además, indicó que las antiguas unidades antisecuestro ahora también atienden casos de extorsión y brindan apoyo a víctimas.

Respecto al caso específico, la Presidenta Claudia Sheinbaum indicó que uno de los detenidos declaró que hubo una “confusión” al identificar a los mineros como integrantes de un grupo delictivo; sin embargo, aclaró que esa versión no es concluyente.

“Esa es la información de los detenidos. Evidentemente la Fiscalía está haciendo una investigación mucho más profunda, no solamente se le va a creer al detenido”, puntualizó.

La Presidenta Claudia Sheinbaum añadió que la indagatoria incluye entrevistas con familiares, trabajadores mineros y la propia industria, a fin de esclarecer las condiciones laborales y determinar si existían amenazas previas o situaciones de extorsión.

“Tenemos que apoyar a las víctimas, estar cercanas a ellos, averiguar exactamente la condición laboral de los mineros, ver si hay alguna o no responsabilidad de la minera y hacer una investigación profunda sobre la causa”, sostuvo.

La Presidenta Claudia Sheinbaum expresó su deseo de que las personas reportadas como desaparecidas se encuentren con vida y reiteró el respaldo permanente del Gobierno federal a las familias.

Cuestionada sobre testimonios que señalan que la empresa conocía amenazas previas contra trabajadores y que habría mantenido operaciones pese a un contexto de riesgo, Claudia Sheinbaum indicó que estos elementos forman parte de la investigación en curso.

Asimismo, Claudia Sheinbaum señaló que el Gobierno dialogará con la industria minera y su cámara empresarial para determinar si existen esquemas sistemáticos de extorsión que requieran acciones adicionales de protección tanto para la actividad productiva como para los trabajadores.

Recordó que en el pasado incluso se brindó protección federal a instalaciones mineras en zonas como Caborca, Sonora, ante riesgos de seguridad.

Claudia Sheinbaum subrayó que la diferencia entre secuestro y extorsión puede ser técnica, pero en ambos casos la autoridad está obligada a intervenir.

“En ambos casos la autoridad tiene que atender”, afirmó Claudia Sheinbaum.

El caso ocurre en el contexto de la estrategia federal para combatir la extorsión, uno de los delitos que el gobierno ha identificado como prioritarios por su impacto directo en la seguridad y tranquilidad de la población.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR