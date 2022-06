Inflación en México es menor que en EU y Europa, destaca AMLO; "el país debe ser autosuficiente"

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), aseguró este viernes que la inflación en México es menor que en Estados Unidos y Europa, al registrar 7.5 por ciento. No obstante, aclaró que debe bajarse al producir alimentos para que el país sea más que autosuficiente.

Entre todos debemos seguir produciendo, no sólo ser autosuficientes, sino tener el país que se requiere para mantener la familia Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México

Ante ello, en la inauguración del Banco del Bienestar Sucursal Ixtlahuaca, Estado de México, reafirmó el compromiso de entregar gratuitamente los fertilizantes, con la meta de que se siembren granos y haya más abasto de alimentos.

AMLO destacó el esfuerzo que ejecutan para mejorar la situación económica del país, con autoconsumo en temas como energía y alimentación. Igualmente, mencionó que ya no existen lujos ni fantocherías; por ello debe poner el ejemplo, y aseveró que la clave es erradicar la “ratería”, ya que cuando no hay delitos, el presupuesto alcanza.

“No hemos endeudado el país, enfrentamos una situación difícil con la pandemia. Lo que más dolió es que muchos se adelantaron, yo quiero aquí mandar un agradecimiento a los migrantes mexicanos”, agregó.

Bajo este contexto, sostuvo que para este año se estima el aumento del envío de remesas desde Estados Unidos, de 52 a 60 mil millones de pesos .

Ya estamos saliendo por los 52 mil millones de dólares de los paisanos. Este año estimamos que llegarán a 60 mil millones de dólares, ayuda a que lleguen a diez millones de familias, lo que reactiva, ya que es la principal fuente de ingresos Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México

Inversión en refinerías

Por otra parte, compartió que comenzaron a reparar las refinerías; adelantó que el 1 de julio inaugurarán la primera etapa de la Refinería Dos Bocas en Tabasco, aparte de que construirán dos plantas para refinar gasolinas, inversiones que en administraciones anteriores no hubo.

“No se invirtió en refinerías como lo hicimos nosotros, por ello es más barata la gasolina en México que en Estados Unidos. Tuvimos la visión para que no nos afectara esta crisis y que no nos afecte tanto la inflación, porque hemos aumentado el salario 70 por ciento , pero no sirve si hay inflación, pues el dinero no rinde ya que no hay poder de compra, por eso debemos enfrentarla”, puntualizó el Ejecutivo.

