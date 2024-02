¿De qué va la iniciativa 'CV Justo' para no discriminarte por tu edad al pedir trabajo?

Garantizar la no discriminación en el proceso de reclutamiento y contratación en centros laborales. Ese es el objetivo de la iniciativa llamada "CV Justo", presentada por la senadora Patricia Mercado, quien indica que es necesario que se eviten cuestionamientos sobre información que no precisamente tendría que ser relevante al momento de aplicar para un trabajo.

Si bien se habla de la discriminación por edad (a los jóvenes no se les contrata por jóvenes y a los mayores de 35 años tampoco por considerárseles ya "poco funcionales"), también se trata la discriminación en el proceso laboral por orientación sexual, por maternidad o paternidad, por estado civil o incluso por el lugar en donde viven.

¿De qué va la iniciativa 'CV Justo' para no discriminarte al pedir trabajo?

"CV Justo" es una iniciativa que quiere evitar la discriminación no sólo por la edad sino por otros factores que no deberían considerarse necesarios al momento de solicitar trabajo, pues no tienen nada que ver con las capacidades que la persona tiene para desempeñar el puesto para el que está aplicando.

Para esto, se plantean cuatro puntos importantes en "CV Justo", que esperan que sean aprobados y se pueda modificar la Ley Federal del Trabajo:

Los reclutadores no podrán solicitar información distinta a aquella que resulte necesaria y que esté relacionada directamente para evaluar las experiencias y aptitudes de la persona solicitante, así como su capacidad para desempeñar el puesto ofrecido.

​Se prohibirían las prácticas discriminatorias de reclutamiento y selección de personal, además de pedir información personal que sea ajena a las exigencias del trabajo que se oferta.

​Los reclutadores deberán realizar prácticas de selección de personal que no discriminen a los entrevistados.

​En conjunto, tanto la Secretaría del Trabajo como el Conapred, deberán elaborar los modelos de solicitudes de trabajo y CV requeridos para las entrevistas de trabajo.

Hay discriminación en entrevistas de trabajo por ciertas cuestiones. Pixabay.

La labor de la Secretaría del Trabajo en 'CV Justo'

La labor de la Secretaría del Trabajo dentro de esta iniciativa de "CV Justo", además de elaborar en conjunto con Conapred los modelos de solicitudes de trabajo y los CV requeridos para las entrevistas, es diseñar las acciones afirmativas de las y los reclutadores en las empresas, para que sigan al pie de la letra el proceso de selección de personal.

La iniciativa "CV Justo" fue presentada no sólo por la senadora Patricia Mercado, sino también por Oxfam, la Red Global de Jóvenes Oportunidad CDMX y Acción Ciudadana frente a la pobreza.

