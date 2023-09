Inmoral que vengan a hacer un mitin de campaña': Aleida Alavez tras intervención de Xóchitl en tribuna

Luego de que la panista Xóchitl Gálvez fuera coreada por la oposición como su aspirante presidencial durante la sesión de entrega del Quinto Informe de Labores del Presidente, Morena en voz de la diputada Aleida Alavez reprobó el hecho al calificarlo como “inmoral”.

“Nuestra bancada no permitirá que se rompa la institucionalidad del Congreso de la Unión. Es legal lo que hicieron, pero completamente inmoral que vengan aquí a hacer un mitin de campaña en total fraude a la ley. Siempre tienen formas de inventarse nuevos fraudes y aquí acabamos de ver uno de ellos”, exclamó respaldada por integrantes del bloque de la 4T.

Al arranque de su intervención, la legisladora roció desinfectante en la tribuna que, acusó, fue utilizada por Gálvez Ruiz con “absoluto cinismo e impunidad” para posicionar su candidatura en 2024, “aún sabedores que la derrota los espera con los brazos abiertos”.

Criticó el proceso del Frente Amplio por México al señalarlo de incompleto y una “farsa humillante” en la que el PRI renunció a tener una candidatura propia para apoyar “alguien que los representa, por una corrupta que se pone el disfraz de indígena, pero ahora me explico que esa es la bandera que ondearán frente al pueblo”.

Dijo que el equilibrio entre poderes no debe ponerse en juego para satisfacer agendas personales y de partido, por lo que reiteró que los fines “electoreros” de la oposición no son los de la población ni del Congreso.

Acusó a los opositores de defender sus privilegios en detrimento de los derechos de las mayorías en el país y de polarizar a la misma por medio de mentiras.

Defendió al movimiento político en el que milita como una fuerza que ha sido un “vehículo de transformación y esperanza”.

“Somos parte de la Cuarta Transformación; somos quienes levantamos de las ruinas a un país saqueado por ustedes y los oligarcas a los que obedecen… Les guste o no, lo estamos retomando y haciendo lo que tenemos que hacer porque contamos con el apoyo del pueblo, ese pueblo al que históricamente ignoraron, persiguieron y desaparecieron de todos los programas sociales, porque lo único a lo que se dedicaron es a sucios negocios personales con dinero público. Si no, que lo diga quien me acaba de anteceder, como se enriqueció con más de mil 400 millones de pesos y cómo echan a andar su cártel inmobiliario”, dijo.

