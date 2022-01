Jesús Zambrano: "Criminal e irresponsable" que el gobierno minimice aumento de contagios por Ómicron

El dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano calificó como “criminal e irresponsable” que el gobierno federal minimice el aumento de contagios por ómicron, por lo que pidió al Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador dejar de proteger al subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell para que rinda cuentas.

A través de un comunicado, el perredista pidió a la Cámara de Diputados la urgente comparecencia de López-Gatell Ramírez, una vez que se recupere de la gripa que tiene, y que no le permitió asistir a la conferencia matutina de este martes.

“Que el Presidente de la República no lo proteja, que no lo esconda, hoy no se presenta a la mañanera por tener una gripa y tos, pero en cuanto se recupere que dé la cara, que rinda cuentas a las y los mexicanos, porque por un mal manejo y mala estrategia ante la pandemia por Covid-19 resultaron ya más de 300 mil decesos de personas en el país y ahora que el Gobierno federal y el subsecretario de Salud minimizan el alza de contagios es criminal e irresponsable”, aseveró.

Zambrano Grijalva hizo un llamado a implementar medidas sanitarias de prevención, abastecimiento de vacunas contra Covid-19 para refuerzo, así como una estrategia para dotar de insumos a los hospitales ante la inminente cuarta ola de la pandemia.

“Dicen que hay aumento de contagios, pero no saturación en hospitales, pues que no esperen a que eso suceda y que actúen de inmediato en lugar de maquillar cifras y justificarse”, añadió.

El líder del sol azteca mencionó que las cosas no van a mejorar si el gobierno federal sigue minimizando el tema, señalando que lo más difícil ya pasó, cuando apenas comienza la cuarta ola de contagios.

LEMM.