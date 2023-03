Juez federal concede suspensión que impediría al Senado nombrar a comisionada de INAI

El Juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa, Martin Santos, concedió una suspensión que impediría al Senado nombrar a una comisionada pendiente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai). Dicha suspensión fue concedida en un amparo promovido por Ana Yadira Alarcón Márquez.

Cabe resaltar que el 1 de marzo Alarcón había sido electa por el Senado como comisionada , sin embargo, su nombramiento, así como el de Rafael Luna Alviso, fueron rechazados por el jefe del ejecutivo Andrés Manuel López Obrador.

Alarcón promovió un amparo para cuestionar la Constitucionalidad de la objeción del Ejecutivo, y el Juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa, Martin Santos, le concedió hoy una suspensión provisional.

El juez decidirá el 13 de abril si la suspensión provisional se convierte en definitiva.

"La medida cautelar que se concede no suspende cualquier otro acto diverso al señalado en la demanda y no implica que la quejosa pueda asumir el cargo y percibir la contraprestación correspondiente, toda vez que, conforme a las normas que establecen el procedimiento”, dijo Santos.

Agregó: el cargo se asume únicamente cuando transcurran diez días hábiles posteriores al nombramiento, y el Presidente no presente objeción. Por ende, esta suspensión no tiene el efecto de constituir un derecho que la quejosa no tenía al momento de presentar la demanda".

Asimismo menciono que la Constitución prevé que, una vez objetado un nombramiento por el Ejecutivo, el Senado tiene que hacer otro que sólo requiere aprobación de tres quintas partes de los senadores.

También trasciende que la suspensión para Alarcón puede impactar con otra que la jueza Décimo Séptima de Distrito, Celina Rico, concedió a Francisco Ciscomani, integrante del Consejo Consultivo del INAI, que desde noviembre de 2022 litiga un amparo para obligar a que se concreten estos nombramientos.

FBPT