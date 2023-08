Juez procesa a abogado que denunció a fiscal Gertz Manero por caso Lozoya

Por la denuncia que el abogado Oscar Zamudio presentó contra el fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, por irregularidades, presiones y posible tortura en el caso del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) Emilio Lozoya Austin, un juez federal determinó abrir un proceso penal en contra del litigante.

Durante una audiencia que duró más de 10 horas, el juez José Rivas González consideró que el abogado Zamudio, habría 'simulado' los maltratos realizados a Emilio Lozoya todo con el fin de dar ventaja a su cliente, Carlos Treviño, también exdirector de Pemex.

En agosto de 2022, Zamudio acusó al fiscal Gertz Manero y al subprocurador Juan Ramos de haber ejercido 'tortura psicológica' para presionar a Lozoya y a su familia para que declarara en contra de varias personas de haber formado parte de una red de sobornos. Esto con base en una serie de audios en los que presuntamente el fiscal Gertz presiona al padre de Emilio Lozoya.

te interesa Siete aspirantes logran firmas en proceso del Frente; revisan si cumplen dispersión

"La denuncia de hechos falsos firmada por el señor Emilio Lozoya Austin fue obtenida por medio de tortura psicológica o mental perpetrada directamente por el titular de la Fiscalía General de la República", señala la denuncia de Oscar Zamudio.

Según información del periodista Arturo Ángel, pese a la resolución de Rivas González, éste no impuso medidas cautelares que restrinjan sus funciones como abogado para no dejar sin defensor a Carlos Treviño, quien fue acusado de haber recibido sobornos por cuatro millones de pesos por parte de la constructora brasileña Odebrecht.

Tampoco fijó prisión preventiva oficiosa ante un posible riesgo de fuga. Lo anterior, debido a que el propio Oscar Zamudio se presentó voluntariamente a la audiencia y había solicitado previamente que no se pospusiera.

Por otra parte, en la audiencia, los audios que sustentaron la denuncia de Zamudio no fueron presentados como pruebas, ya que dichos archivos fueron obtenidos de forma ilícita por lo que no son válidos.

Finalmente, el juez Rivas González fijó un mes más para el cierre de las investigaciones complementarias, tiempo en el que la Fiscalía deberá determinar si presenta una acusación formal contra Zamudio que lleve el caso a un juicio.

n su intervención, Zamudio, exhortó a los abogados que no tengan miedo de denunciar irregularidades de las que hayan sido testigos, sin importar que los implicados sean del más alto nivel jerárquico.

A su salida de los juzgados del reclusorio, acusó que su vinculación a proceso es una represalia por haberse atrevido a denunciar al fiscal por presuntos actos de tortura.

"Esta vinculación y este intento de que no se sepa lo que pasa en los asuntos judiciales, los define a ellos no a mí. Amo mi profesión y amo lo que hago, y seguiré haciéndolo ahora con mayor energía que antes. El tiempo nos pondrá a todos en el lugar que nos corresponde y de eso no tengo duda", comentó.

Síguenos en Google News

DAN