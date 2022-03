Ken Salazar advierte que "acercamiento entre México y Rusia no puede pasar"

Al participar en la instalación del Grupo de Amistad México-Estados Unidos, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, subrayó que “no puede pasar” un acercamiento con Rusia, al acusar que sus acciones atentan contra la libertad.

Advirtió que la relación entre nuestro país y Rusia no puede ser cercana, luego de que ayer se instaló el grupo de amistad México-Rusia en la Cámara de Diputados, con apoyo de Morena, PT y PRI.

“Rusia estuvo aquí ayer haciendo un ruido de que México y Rusia estaban acercándose, eso, perdón, nunca puede pasar”, enfatizó Ken Salazar.

El diplomático recordó que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, está en Europa hablando con los afectados de la invasión a Ucrania.

A su vez, Ken Salazar, externó su preocupación por la Reforma Eléctrica que se gesta en la Cámara de Diputados. Señaló que en el futuro, México y Estados requerirán un marco legal que refuerce la relación bilateral, a través del impulso de las energías renovables.

Pidió a los legisladores priorizar el respeto de los contratos ya pactados, para evitar el retiro de inversiones por parte de empresarios norteamericanos.

Ken Salazar, aseguró que la relación bilateral está en un proceso de transformación, y debe prevalecer más allá de la administración del Presidente de Estados Unidos, Joe Biden.

“En la administración anterior, la relación era como un muro, eso no es como vive una familia; no es como viven los vecinos; eso no es la realidad de México y Estados Unidos”.