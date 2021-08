Oposición lamenta persecución contra Ricardo Anaya

Partidos de oposición lamentaron el uso faccioso de las instituciones del Estado para supuestamente silenciar a las oposiciones, tras las acusaciones en contra del excandidato presidencial, Ricardo Anaya.

La mañana de este sábado, Anaya Cortés subió un video en el que acusa al Jefe del Ejecutivo de quererlo meter a la cárcel debido a que le resulta un "estorbo" para sus aspiraciones de sucesión en 2024; además, afirma que por ello AMLO utiliza el caso de Emilio Lozoya para culparlo de una posible entrega de dinero.

El coordinador nacional de Movimiento Ciudadano (MC), Clemente Castañeda aseveró que el Gobierno federal utiliza políticamente al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya para afectar a Ricardo Anaya.

Mientras que la diputada electa, Margarita Zavala, señaló que no es extraño que el Estado enfrente a los opositores de esa manera, ya que en su caso sufrió una situación parecida.

La verdad no lo he visto, pero no me extraña el uso del Estado contra la oposición. En mi familia hemos sido víctimas de ello. Además, quienes hemos pensado distinto miles y miles de ciudadanos, a través, por ejemplo, de la negación del registro de México Libre y es constante la persecución