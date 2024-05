Llaman 140 ONG's a defender la democracia con marcha del próximo domingo 19 de mayo

Más de 140 organizaciones de la sociedad civil coordinados por Unidos, convocaron a la sociedad civil a manifestarse este domingo en el Zócalo de la Ciudad de México, para defender la democracia y apoyar a los candidatos de la coalición Fuerza y Corazón por México.

Hasta el momento se encuentran confirmados la candidata presidencial, Xóchitl Gálvez Ruíz y el abanderado para la Jefatura de Gobierno, Santiago Taboada Cortina, que a su vez, serán dos de los cuatro oradores principales.

En la movilización, las organizaciones de la sociedad civil convocarán a candidatos y candidatas opositores a formar el manifiesto “Por una nueva República”, que consta de diez puntos entre los que se encuentran elecciones libres y justas, instituciones fuertes que protejan del abuso, libertad de expresión, respeto a las instituciones y a los ciudadanos, igualdad de derechos, solidaridad, seguridad, prosperidad, lucha contra la corrupción y un país con esperanza.

“La Marea Rosa no se detiene por nada, ni por nadie. Salíamos a defender al INE, a defender las instituciones y en defensa del voto. Este 19 de mayo volveremos a inundar las calles, pues son más de 84 ciudades que saldrán a levantar la voz en México, Estados Unidos, Francia y España”, afirmó Gabriela Sterling, vocera de Poder Ciudadano.

Señaló que la concentración es por la libertad y la democracia, aparte que hizo un llamado a la población a salir a las urnas el próximo 2 de junio.

Ana Lucía Medina, vocera de Sociedad Civil México mencionó que sigue el atentado contra la democracia y por ello, ven la necesidad de movilizarse; pues “urge la defensa a la división de poderes y a las instituciones”. Señaló que no solo invitan a los candidatos “para levantarles la mano”, sino también para que se comprometan con la sociedad civil.

Fernando Belauzaran, vocero del Frente Democrático afirmó que la Marea Rosa fue creada por el “autoritarismo que busca acabar con los contrapesos”, por ello, dijo que las causas que los animaron están en juego en esta elección, “No somos neutrales, por eso hacemos un llamado a los candidatos, que son los que pueden ganar el oficialísimo, pues en estos momentos ser neutrales es un acto de incongruencia ante un escenario de amenazas a la democracia”.

Indicó que “no expiden cheques en blanco” con los candidatos, por ello, buscan sus compromisos reales en caso de llegar a los diferentes cargos.

El activista dijo que el país se encuentra entre entregar la nación al crimen organizado o recuperar la seguridad y el Estado de Derecho, pues aseguró que la única persona que no repuesta el proceso electoral es el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

“La candidata oficial dijo que es un trámite la elección, pero no lo es, ya que convocamos a la ciudadanía al voto útil para derrotar a Morena este 2 de junio”, agregó.

Todo gasto se reportará

Los organizadores mencionaron que todo gasto se reportará de manera transparente, y ya será el Instituto Nacional Electoral (INE) el que decida, ya que la presidenta del órgano autónomo anunció que el eventos sí se va a fiscalizar.

Solo voto útil a favor de Gálvez y Taboada, no hay tercera vía con Máynez

Por otra parte, mencionaron que el llamado es al voto útil “únicamente” por Xóchitl Gálvez y Santiago Taboada, ya que son los únicos que pueden en realidad ganar a Morena.

“Para nosotros no hay tercera vía y la opción de MC no es una tercera vía, ya que no hay manera de que le gane a Morena. La decisiones del presidente del PRI, está en la cancha de los partidos políticos y ellos tienen todo el derecho de hacer los compromisos que quieran”, dijo Ana Lucía Medina.

Además, sostuvo que la posible declinación de Jorge Álvarez Máynez no está entre sus opciones, ya que solo ven el voto útil en la actual elección.

Señaló que la actuación de Movimiento Ciudadano (MC) en esta elección es la de inhibir el voto, y hacer creer a la ciudadanía que la verdadera competencia es por el segundo lugar.

