El Presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer la lista de votación de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), quienes eligieron a Norma Lucía Piña Hernández como su nueva presidenta durante la sesión del pasado lunes.

En su conferencia matutina de este miércoles, López Obrador criticó que los medios no den a conocer esta información "porque no les conviene", pues demuestra que no hubo injerencia en la decisión del Poder Judicial.

"No intervine. Habían dos candidatos al final: la licenciada Piña y el licenciado (Alfredo) Gutiérrez Ortiz Mena, eran los dos, entonces, por Ortiz Mena, votó el presidente de la Corte, Arturo Zaldívar; votó Loretta (Ortiz), ahí van dos que simpatizan con nosotros, que no me hicieron caso. El voto de la ministra Margarita (Ríos-Farjat), que también fue propuesta por nosotros y me falta uno, el voto del que fue anteriormente presidente de la Corte, (Luis María) Aguilar, más el voto del candidato, votó por él, entonces son cinco”, explicó.

Por Norma Lucía Piña, abundó, votaron "tres abogados, cuatro: es (Javier) Laynez, (Jorge Mario) Pardo, (Alberto Pérez) Dayán y (Juan Luis) González Alcántara, cuatro y Yasmín (Esquível) 5 y el voto de la licenciada Piña, 6, así quedó, 6 a 5".

López Obrador destacó que el voto de las únicas dos ministras que apoyan las iniciativas de la Cuarta Transformación se dividió, lo que demuestra la independencia del Poder Judicial.

"Por primera vez hay autonomía en el Poder Judicial, pero eso no lo van a decir por más que les expliqué que no intervengo, que no era mi candidata la señora Yasmín, que propuse a cuatro y solo la licenciada Yasmín apoyaba nuestra propuesta y Loretta, los otros dos que propuse de inmediato se sumaron al otro bloque" Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México

Insistió en que la información está sesgada porque hay "una lanzada" en contra de su administración.

"Porque no informan o dan a conocer sólo lo que les conviene. Ahora como están en la lanzada eso no les ayuda en sus esquemas maniqueos de que ellos son los buenos y nosotros los malos, porque si dicen que no debía ser presidenta de la Corte y su voto fue para la licencia Piña, no checa, afortunadamente la gente está muy consciente", aseguró López Obrador.

CEHR