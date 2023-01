México busca integración continental con Cumbre de Líderes de América del Norte, adelanta AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que insistirá en la integración económica continental durante la Cumbre de Líderes de América del Norte, a realizarse el próximo martes 10 de enero en Palacio Nacional

Durante su conferencia matutina de este miércoles, López Obrador señaló que “un encuentro como este, es para que sigamos avanzando en la integración económica y la cooperación con otros países del continente americano", algo que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, también ha planteado.

te puede interesar Lozoya podría seguir proceso en libertad si está dispuesto a reparar el daño: AMLO

"Que logremos la unidad, siempre habla (Joe Biden) de pie de igualdad, respetando la soberanía de los países y con mucho interés para fortalecer las relaciones con México” Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México

Señaló que Estados Unidos y México están "muy hermanados", pues ya son alrededor de 40 millones de mexicanos los que viven y trabajan en en el vecino país del norte que, en los últimos tiempos, estadounidenses han llegado a vivir a territorio azteca, donde "son bienvenidos, porque es muy atractivo para ellos".

Sobre la reunión que sostuvo ayer con el embajador estadounidense, Ken Salazar, aclaró que ultimaron detalles sobre la visita de Biden. Este miércoles, adelantó, sostendrá un encuentro con el canciller Marcelo Ebrard, para revisar la agenda de los encuentros bilaterales y trilaterales programados para la próxima semana.

Lo que no quiso abordar fue el tema de la llegada de Biden al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y no al Felipe Ángeles (AIFA), como lo solicitó a su homólogo estadounidense “por diplomacia y por amistad”. López Obrador dijo desconocer si había una decisión tomada al respecto y comentó que todavía no es oficial, pero lo aclarará este jueves.

Por otra parte, destacó que nuestro país es apreciado y respetado en el ámbito internacional, sobre todo por la política de asilo que ha manejado desde hace ya varias décadas.

López Obrador narró el recibimiento que le dieron a su esposa, la escritora Beatriz Gutiérrez Müller, en Brasil donde acudió con la representación presidencial a la toma de posesión de Luiz Inácio Lula da Silva.

“Me decía Beatriz que en Brasil hay un respeto, un cariño por los mexicanos, pero notorio; fíjense lo importante que ha sido la política exterior de México, sobre todo lo relacionado con garantías al derecho de asilo, donde quiera que se va en América del Sur donde padecieron golpes de estado y tuvieron que salir, le tienen mucho amor a México igual que a su país y es muy común que argentinos, chilenos o brasileños tengan hijos mexicanos y le tienen mucho cariño” Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México

cehr