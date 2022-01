Madre buscadora de Sonora logra acuerdos con Segob para regresar al estado

Luego de tres horas de reunión en la Secretaría de Gobernación (Segob), el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez, aceptó las peticiones de la madre buscadora de Sonora, Ceci Patricia Flores Armenta, para regresar a su estado con todas las medidas de protección.

Me fue muy bien, igual que con Alfonso Durazo. Estuvo Alejandro Encinas y Karla Quintana de la Comisión Nacional de Búsqueda

La activista explicó a La Razón que sus peticiones fueron regresar a Sonora para continuar la búsqueda de sus dos hijos, quienes se encuentran como no localizados, además de pedir acompañamiento para su colectivo y continuar con la ubicación de fosas en diversas partes de Sonora.

Ceci Flores mencionó que se siente satisfecha, pero con incertidumbre, la cual desaparecerá hasta que las promesas se hagan realidad, pues agregó que en muchas ocasiones los políticos prometieron acompañamiento y no lo realizaron.

De la misma forma, agregó que en la Ciudad de México vive con sus dos hijas, un hijo y siete nietos, en resguardo y bajo protección federal en un albergue de la Segob.

Ya me quedaría en Sonora de manera permanente, sólo que Encinas Rodríguez me dijo que estarán analizando la situación para pedir a la Fiscalía del estado su apoyo; en cuanto se logre la coordinación me voy