Madre buscadora de Sonora comenzará plantón ante nula respuesta de Alejandro Encinas

La madre buscadora Cecy Patricia Flores Armenta adelantó que ante la nula respuesta de recibirla del subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, para la próxima semana r ealizará un plantón permanente frente a la Secretaría de Gobernación (Segob).

En entrevista con La Razón, la directora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora informó que ayer un grupo de personas se comunicó con ella para decirle que la agenda de Alejandro Encinas estaba llena, y era difícil que la pudiera atender, por lo que arreglaron otros trámites del Mecanismo de Protección al que está sujeta.

Otras personas se comunicaron conmigo para decirme que la agenda de Encinas estaba llena y que no me podía atender, la comunicación fue por la tarde y me arreglaron otras cosas del Mecanismo, pero nada de mis demandas

La activista detalló que le comentaron que la subsecretaria a cargo de Encinas Rodríguez no le podría resolver sus peticiones, ya que no es la adecuada. En este sentido la demanda de la madre buscadora es únicamente que le extiendan la protección a Sonora para que pueda seguir con la búsqueda de sus dos hijos.

Lo que más me molesta es que fue una petición del Presidente y no la acató, según por su agenda. Esta dependencia necesita personas sensibles con la gente, y no personas a las que no le interesan los problemas de los demás. Hemos esperado mucho a Encinas pero nada más no quiere