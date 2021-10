La mañanera de AMLO: 25 de octubre

Este lunes 25 de octubre, desde Palacio Nacional, el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ofreció su tradicional conferencia de prensa, conocida como la "mañanera", antes los diversos representantes de los medios de comunicación.

Cuarta transformación no ha lastimado ni a los magnates

La Cuarta Transformación no ha lastimado ni siquiera a los magnates del país porque no se les han expropiado bienes, no se les persigue, tienen garantizado el derecho al disenso y participan políticamente en la vida pública, afirmó AMLO al responder los comentarios del empresario Claudio X. González.

“En qué hemos lastimado a México, ni siquiera a los magnates, si nos hemos dedicado a servir al pueblo y sobre todo a ayudar a la gente humilde, a la gente pobre", expresó el mandatario durante la conferencia matutina.

AMLO consideró que, el tuit enviado por el empresario representa parte de la desesperación de los opositores, porque sus estrategias políticas no han funcionado.

"Antes de las elecciones unió a todos los partidos porque iban a tener mayoría de diputados para cambiar el presupuesto, pero no lo lograron porque la gente nos dio su apoyo. Y ahora quieren cambiarlo el presupuesto, pero va a depender de los legisladores", expresó AMLO.

AMLO afirmó que junto con Claudio X. González millones de mexicanos tienen un pensamiento conservador, unos 20 o 30 millones, amplios sectores de la clase media, incluso académicos comparten esa manera de ver el mundo.

"Está tan molesto que redactó un tuit donde advertía 'que nos iba a ir muy mal a quienes estamos a favor de la cuarta transformación'. Vamos a seguir adelante, apoyándonos en el pueblo para seguir transformando a México”, declaró AMLO.

En opinión del mandatario, la gente está contenta porque el malestar está arriba, con quienes vivían de privilegios como Claudio X. González, señala.

Sostiene crítica a la UNAM

Al reiterar su comentario sobre la “derechización” de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), AMLO aseguró que las facultades de ciencias sociales se llenaron de conservadores desde el periodo del ex rector, Juan Ramón de la Fuente.

"Ahora que mencioné a la UNAM se pusieron enojadísimos, apenas si los testerié, que les dije que se había derechizado. Estoy absolutamente seguro que eso fue lo que sucedió en el periodo neoliberal. Se llenaron las facultades de Ciencias Sociales de conservadores", aseveró AMLO.

AMLO expresó que desde antes del periodo de Juan Ramón de la Fuente se quiso cobrar colegiatura en la UNAM.

"Lo sostengo: incluso cuando fui candidato al gobierno del DF, acompañé al ingeniero Cárdenas a Ciudad Universitaria; y nos tendieron una celada con todo y porros", dijo AMLO.

AMLO aseveró que la universidad estaba dominada por lo más retrógrada y recordó un pasaje en el que uno de sus hijos escuchó en una clase a un profesor que acusaba de tener una concesión de grúas del gobierno a “un hijo de López Obrador”.

"Todos sus amigos empezaron a reír, porque el maestro no sabía la palabra. 'Respeto su libertad de cátedra, pero lo que está diciendo no es cierto; le pido que si no tiene pruebas ofrezca una disculpa si no presenta las pruebas, porque ni yo ni mis hermanos estamos metidos en negocios', contestó".

Indicó que el profesor, de corte neoliberal, ofreció disculpas la siguiente semana e insistió en que en la máxima casa de estudios no se le da importancia al derecho agrario o al derecho laboral.

Al referirse al comentario del diputado del PAN, Santiago Creel Miranda, quien lo invitó a sus clases de derecho constitucional en la UNAM, López Obrador lanzó la expresión: "ay, nanita".

"Salió a decir que daba clases de derecho, qué les enseña a los alumnos sobre el artículo 27, si él es contrario al espíritu y letra de ese artículo. Pobres alumnos, con todo respeto”, expresó AMLO.

"Politiquería", negociar el presupuesto con el PRI en San Lázaro

AMLO descartó cualquier tipo de negociación con el PRI en la Cámara de Diputados para la aprobación del Presupuesto de Egresos 2022, porque eso es "politiquería".

"No eso no, es politiquería; eso es lo que hacían antes, que se encerraban y negociaban en la cúpula a espaldas del pueblo y siempre se ponían de acuerdo, porque les iba bien a los de arriba, pero les iba muy mal a los de abajo. Ningún tipo de negociación que afecte al pueblo, no se va a utilizar nada como moneda de cambio", expresó.

AMLO aseveró que el presupuesto que se propone es por el bien de México, en el que no se quitarán recursos ni se van a modificar propuestas.

"El próximo año ya nosotros enviamos nuestro proyecto de presupuesto de acuerdo a nuestro plan; se debe de tomar en cuenta que somos distintos son dos proyectos distintos puestos de nación"; explicó AMLO.

AMLO indicó que desde la campaña electoral anunció que se aplicaría una política económica nueva que dejaría a un lado la política neoliberal; entonces, se actúa en consecuencia, sobre todo los programas de bienestar.

"Entiendo que los neoliberales no quieren el Aeropuerto Felipe Ángeles porque están molestos porque se les fue la oportunidad de hacer negocios en Texcoco; el presupuesto que enviamos tiene que ver con la transformación de México, no se pueden quitar recursos al pueblo ni detener el desarrollo del país para beneficiar minorías”, expresó AMLO.

AMLO acusó que los neoliberales acabaron con los trenes de pasajeros, situación que ocasionó que los jóvenes no tuvieran la oportunidad de viajar en ese medio.

"En un abrir y cerrar de ojos, los neoliberales como Salinas y Zedillo, acabaron con los ferrocarriles de pasajeros; si así lo decide el pueblo, vamos a dejar más de dos mil kilómetros de vías férreas y trenes de pasajeros", declaró AMLO.

