La mañanera de AMLO: 27 de enero

Este jueves 27 de enero, desde Palacio Nacional, el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ofreció su tradicional conferencia de prensa, conocida como la "mañanera", antes los diversos representantes de los medios de comunicación.

#ConferenciaPresidente | Jueves 27 de enero de 2022 https://t.co/BhmLjyrH04 — Gobierno de México (@GobiernoMX) January 27, 2022

Habrá voto libre y secreto en elección de sindicato de Pemex

AMLO garantizó que habrá elecciones libres y secretas para elegir al nuevo Secretario General del sindicato en Petróleos Mexicanos (Pemex).

"En general estamos cuidando todos de que no haya fraude, que se respete el que no haya intimidación, bloqueos, porque no estaríamos dando este espacio", indicó AMLO.

AMLO aseguró que el gobierno no será partícipe de procesos antidemocráticos, además, sostuvo que los trabajadores son más conscientes para razonar su sufragio.

"Antes era un salón y tenían que presentar su ficha, no había voto secreto, ahora no tienen que asistir a ningún lado, es donde haya señal, ahí solitos van a decidir, ese es el procedimiento nuevo y tenemos que respetar la voluntad de la mayoría", añadió AMLO.

A través del voto electrónico, el próximo 31 de enero se llevará a cabo la votación para elegir al próximo secretario general del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM).

Nuria Fernández será la próxima directora del DIF nacional

AMLO anunció que Nuria Fernández será la nueva titular del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).

"La estamos promoviendo porque es puro corazón, es una mujer buena, de buenos sentimientos, ella va a ser", destacó AMLO.

AMLO aseguró que una vez que asuma el cargo se le pedirá que acuda a la "mañanera" para que también informe sobre la salida temporal de un menor a casa del gobernador de Nuevo León, Samuel García.

"Vamos a tener este informe, hay lugares, me costa que en Ciudad de México todo lo que tiene que ver con la defensa de los niños, adopciones, todo es muy cuidadoso, muy profesional y también en otros estados; hay que revisar eso", indicó AMLO.

Denuncia contra López-Gatell es producto del odio y la politiquería; tendrá apoyo

AMLO señaló que la demanda contra Hugo López-Gatell por posibles omisiones en el manejo de la pandemia de COVID-19 es producto del rencor y de la politiquería.

"Es desde luego producto del rencor, del odio y de la politiquería, me consta que el doctor Hugo López-Gatell es una persona responsable", resaltó AMLO.

AMLO sostuvo que el Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud tendrá el apoyo jurídico, político y moral contra la orden que hizo un juez para investigar posibles omisiones del funcionario en el manejo de la pandemia.

"Es la defensa de un compañero responsable de la política contra el Covid y ahí están los resultados", subrayó AMLO.

AMLO resaltó que "es una dicha" contar con una persona como López-Gatell para enfrentar la pandemia, pues se trata de uno de los mejores especialistas del mundo.

"Apoyo a Hugo López-Gatell, yo creo que no solo es una injusticia, sino es una actuación de mala fe, de odio, no se toma en cuenta que los servicios prestados a la sociedad por el doctor Hugo López-Gatell han sido excepcionales, ha sido un profesional de primer orden", enfatizó AMLO.

AMLO acusó que existe descomposición e inmoralidad de parte de conservadores que están molestos porque México ha dado buenos resultados en el manejo de COVID-19, pese a todos los pronósticos.

"Es una cosa irracional por completo, pero no sólo son los que denuncian, son los de arriba y mucha gente que es susceptible de manipulación y no son pocos, son millones", expresó AMLO.

AMLO en la "mañanera" de este jueves 27 de enero. Foto: Especial.

