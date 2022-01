La mañanera de AMLO: 5 de enero

Este miércoles 5 de enero, desde Palacio Nacional, el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ofreció su tradicional conferencia de prensa, conocida como la "mañanera", antes los diversos representantes de los medios de comunicación.

SHCP y CCE preparan paquete de inversión conjunta

AMLO adelantó que su gobierno y Consejo Coordinador Empresarial (CCE) preparan un paquete de inversión conjunta en materia económica y que será antes de que finalice enero cuando se brinden los detalles del acuerdo.

“En unos días más se va a hacer la presentación de esta propuesta”, expuso AMLO tras ser cuestionado sobre la reunión que el martes mantuvo con el presidente del CCE, Carlos Salazar Lomelín.

“Estamos preparando un paquete de inversión con participación pública y privada y lo está trabajando la Secretaría de Hacienda (y Crédito Público) con el Consejo Coordinador Empresarial, con Carlos Salazar y de eso se trató (el encuentro)”, compartió AMLO.

Exhibe al Tec de Monterrey por despedir a trabajadores

AMLO lamentó que diciembre de 2021 volvió a registrar un alto número de despidos y que fue el Tecnológico de Monterrey el que encabezó la lista.

“En este diciembre, este mecanismo de despido lo tuvo el Tecnológico de Monterrey y por qué lo dogo porque quiero que se ´polemice´”, recalcó AMLO.

AMLO confió en que el patronato de dicha institución podría atender el tema para que los profesores y trabajadores “no sean despedidos y luego recontratados”.

AMLO informó que algunas empresas continuaron con las prácticas de despedir a los trabajadores durante el fin de año, lo que se vio reflejado en una disminución de empleos.

"Me estaba enterando en la mañana que todavía despiden a sus trabajadores en diciembre, claro, es un despido formal, no real, solo para no pagarles sus prestaciones y los vuelven a contratar en enero", afirmó AMLO.

López-Gatell es negativo a COVID-19

AMLO informó que el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, no se encuentra contagiado por COVID-19 y que se encuentra en recuperación de un resfriado.

“Aprovecho para informar que el doctor Hugo López-Gatell salió negativo de Covid y solo tiene una gripe, catarro común”, resaltó AMLO.

Esto luego de que el martes, durante el reporte de la salud, se anunciara la ausencia del funcionario por una posible gripa y que se daría a conocer cualquier situación.

AMLO aprovecho para recordar que los contagios siguen en aumento sin que existan más hospitalizaciones.

“Está afectando mucho la nueva variante, pero afortunadamente no es grave, no hay hospitalizaciones y lo más importante de todo, no hay fallecimientos”, reiteró AMLO.

Aun así, AMLO hizo un llamado a la población para mantener las medidas sanitarias y para protegerse de la temporada de frío donde, dijo, prevalecen las enfermedades respiratorias.

Insiste en la importancia de la revocación de mandato

AMLO insistió en que si se deja establecido el método de la revocación de mandato la gente puede solicitar que se vaya un gobernante a través de un procedimiento pacífico.

AMLO explicó que sentar las bases para de dicho instrumento permitirá a la población expulsar a un mal gobierno.

“Porque ahora se elige y hay que esperar hasta que termine, aunque se perturbe, aunque se vuelva loco, porque el poder atonta a los inteligentes cuando no hay ideales, cuando no hay principios y a los tontos los vuelve locos”, expresó AMLO.

AMLO consideró que el poder y el dinero son una tentación y que para poder resistirla se requieren ideales e instrumentos democráticos que permitan acabar con las malas prácticas que afectan a la ciudadanía.

“Si llega una autoridad y se desprende del pueblo y se siente absoluta, los ciudadanos pueden decir ´no estás gobernando bien y vámonos a la consulta´, si dejamos establecido esto es para afianzar la democracia hacia el futuro, pensando en las nuevas generaciones”, aseveró AMLO.

Pide a hoteleros colaboración por construcción de Tren Maya

AMLO pidió a la industria hotelera colaborar para evitar que haya protestas y con ello retrasos en la construcción del Tren Maya.

“Aprovecho para enviar un mensaje para los hoteleros de la Riviera Maya porque se está definiendo un nuevo trazo para el Tren Maya y ojalá y cooperen”, enfatizó AMLO.

AMLO recalcó que el tramo no afectará ni invadirá la infraestructura de los hoteles. “Se va a hacer un trazo en los espaldares de sus terrenos o sea no es a la orilla de la playa, sino en la parte de atrás”.

AMLO adelantó que ya pidió a la Secretaría de Gobernación que ayude a entablar comunicación con los dueños de los hoteles para explicar sobre la obra y que no haya inconvenientes.

“Porque tenemos el tiempo encima y no podemos detenernos, son obras que vamos a terminar a finales del año próximo, entonces entre más pronto esté el trazo mejor”, sostuvo AMLO.

