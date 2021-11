La mañanera de AMLO: 5 de noviembre

Este viernes 5 de noviembre, desde Palacio Nacional, el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ofreció su tradicional conferencia de prensa, conocida como la "mañanera", antes los diversos representantes de los medios de comunicación.

Revisión de contratos, alternativa para enmendar relación con empresas como Odebrecht

La revisión de contratos del Gobierno de México con Iberdrola y Odebrecht es uno de los caminos que no soluciona de fondo el problema, pero permite enmendar la relación con esas empresas, aseguró AMLO.

Al reiterar que se llegó a un acuerdo con Odebrecht para que Pemex no tenga que venderle gas a precios preferenciales, AMLO explicó que había dos caminos para resolverlo: ir a tribunales internacionales a sabiendas de que no se va a ganar o revisar los contratos.

AMLO adelantó que se negociarán los contratos de mantenimiento de 10 carreteras que cuestan 12 mil millones anuales.

En el periodo neoliberal, acusó, se dio prioridad a traficantes de influencias a quienes no se les puede llamar empresarios, pues los auténticos tienen una ética y valores arraigados.

"No estamos en contra de los empresarios, pero en el neoliberalismo se entregaron los bancos a quienes no tenían experiencia; si acaso habían trabajado en casas de bolsa, pero eran muy cercanos al régimen, a Salinas", puntualizó AMLO.

En ese sentido, consideró que el caso Odebrecht consiste en sobornos a funcionarios a quienes convertían hasta en sus empleados y obtenían contratos jugosísimos, "puro influyentismo y todavía obligan a Pemex que les venda gas subsidiado, y si no se le entregaba tenía que pagar Pemex una multa, esto se firmó con el gobierno de Calderón y siguió con Peña Nieto".

"Los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto devolvieron el Impuesto al Valor Agregado (IVA) para la construcción de una planta de etileno, por influyentismo y la financiaron mediante créditos de la Banca de Desarrollo, además de obligar a Pemex a venderle gas con tarifas subsidiadas", criticó AMLO.

Llama a participar en Revocación de Mandato; dice que puede hablar del proceso si no llama a votar por él

AMLO aseguró que al hablar sobre la consulta de Revocación de Mandato busca la participación de la ciudadanía en este ejercicio democrático al que puede hacer alusión, siempre y cuando no llame a la ciudadanía a que vote por él.

Puedo hablar sobre la revocación de mandato sin pedir que voten por mí: AMLO responde a TEPJF

"Lo que quiero es que la gente participe, que los ciudadanos tengamos siempre un papel protagónico en la vida pública y que participemos en la consulta de Revocación de Mandato. Y llamo a todos, a los que están en contra de nosotros a que voten en contra, porque de esa manera estamos ejerciendo un derecho, y lo estamos ejerciendo de manera pacífica”, afirmó AMLO.

AMLO aseveró que la ley abre la posibilidad de que el mandatario pueda informar acerca de la continuidad de su cargo, a pesar del fallo del Tribunal Electoral de la Federación (TEPJF) que determinó que no puede opinar ni informar sobre la consulta de Revocación de Mandato o la continuidad de su gestión.

"Ya revisé y puedo hablar sobre la Revocación del Mandato, nada más sin pedir que voten por mí, eso sí estaría mal, y no es esa mi intención”, explicóAMLO.

López Obrador aseguró que el sistema democrático, con la participación del pueblo, es lo mejor para enfrenar controversias. "Si no se está de acuerdo hay que ejercer el derecho que se tiene a elegir y remover a la autoridad, el pueblo pone y el pueblo quita”, expresó AMLO.

AMLO reiteró que de no contar con el 40 por ciento de aprobación en esta consulta renunciará a su cargo, incluso si no se tiene la participación necesaria para que la consulta sea vinculante.

"Para qué voy a estar aquí si no tengo el apoyo del pueblo; sólo de florero, de adorno, sólo para que me digan señor presidente… estamos para transformar, para llevar a cabo un cambio verdadero y si no es con el pueblo no se puede", afirmó AMLO.

En opinión del titular del Ejecutivo quienes han llamado a no votar siempre le han hecho el juego a la derecha, incluso organizaciones de la sociedad civil, que pedían evitar la participación democrática cuando veían que su proyecto tenía posibilidades.

"Ahora el bloque conservador, en vez de llamar a votar, que participe la gente, está a punto, todavía no se descaran por completo, pero no tarda, y van a salir a decir que es una farsa, que cuesta mucho dinero, que es innecesario, cuando ya está en la Constitución", expresó AMLO.

Mediante voto electrónico se elegirá al dirigente del sindicato petrolero: STPS

La secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde Luján, informó que 89 mil trabajadores de Petróleos Mexicanos (Pemex) elegirán al secretario general del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) mediante voto electrónico.

Mediante voto electrónico se elegirá al dirigente del sindicato petrolero: STPS

El nombre del mecanismo electrónico es Sistema Remoto de Votación Laboral (Sirvolab), desarrollado por la Secretaría del Trabajo, comentó la funcionaria durante la conferencia matutina en Palacio Nacional.

Alcalde recordó que la reforma laboral del 1 de mayo de 2019 obliga a los sindicatos del país a elegir a sus dirigentes a través del voto personal libre, directo y secreto.

Para garantizar que no haya actos de corrupción, explicó, acompañarán el proceso electoral 400 servidores públicos de la Secretaría del Trabajo acompañando el proceso que se divide en cinco etapas.

El 6 de diciembre se emitirá la convocatoria para el proceso y entre el 7 y el 17 de diciembre, se llevará a cabo el registro de votantes.

"Esto inicia con la entrega del listado de trabajadores activos, miembros del sindicato que tienen derecho a voto; se nos va a entregar el padrón de todas y todos para que pueda ser cargado en la plataforma y a partir de este listado se elaborará un registro", dijo.

A los votantes un código que les permitirá participar el día de la elección, por lo que tendrán acreditar su personalidad para recibir el usuario y la contraseña, que les permitirá que el 31 de enero acceder a la plataforma y emitir su voto, detalló la funcionaria.

Del 17 al 19 de enero los aspirantes a dirigir el sindicato petrolero podrán registrarse como candidatos, cuyos requisitos son ser socio activo del sindicato y tener una antigüedad mínima de 10 años.

Del 20 al 29 de enero, se celebrarán las campañas. La elección será el 31 de enero de 2022 y ese mismo día se publicarán los resultados luego del proceso de 27 días.

