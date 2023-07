Manuel Velasco: Inseguridad se acabará con la implementación de mando único

Manuel Velasco Coello, aspirante a la candidatura presidencial dijo que ante los problemas de inseguridad que vive actualmente el estado de Chiapas, y México por “los malos gobiernos anteriores”, debe implementarse un mando único en el país.

Velasco dijo que así como mencionó el presidente Andrés Manuel López Obrador, que la Guardia Nacional está realizando un buen trabajo en el tema de la seguridad, él opina que esta agrupación debe contar con el apoyo de las policías estatales y de los gobiernos de los municipios.

"La Guardia Nacional no puede suplir más responsabilidades de las corporaciones de los estados y de los municipios, estas deben apoyarse en ella y no dejarle toda la responsabilidad. Yo creo que es importante que en nuestro país pudiera existir un mando único, que exista coordinación y no sólo esfuerzos aislados”, refirió desde Tabasco.

¡GRACIAS TABASCO!

Juntos le daremos un nuevo impulso al sureste de México.



Asamblea con ciudadanos de Emiliano Zapata. pic.twitter.com/6crdFfx1Ym — Manuel Velasco (@VelascoM_) July 10, 2023

Velasco refirió en otro orden de ideas que México está listo para ser gobernado por mujeres y dijo que Tabasco cuenta con mujeres con trayectoria y capaces de postularse para la gubernatura.

"Nosotros propondríamos para la encuesta a una mujer, eso es un hecho, pero si un hombre gana la encuesta vamos a respetar el resultado", concluyó en una asamblea informativa.

Enfatizó la importancia de promover la participación de las mujeres y dar a Tabasco la oportunidad de tener a su primera gobernadora y apoyó la posibilidad de que sea Rosalinda López Hernández.

Leo