"Calderón, 'sin autoridad moral' y Zedillo fue 'una catástrofe'”, dice Ebrard en "DiChelo"

Al estrenarse como youtuber, el secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard Casaubon arremetió contra los expresidentes Ernesto Zedillo Ponce de León y Felipe Calderón Hinojosa.

En la primera emisión del programa "DiChelo", criticó en especial la gestión de Calderón Hinojosa por “arrebatar” el triunfo presidencial a Andrés Manuel López Obrador en 2006.

No me queda la menor duda que hicieron una operación para arrebatarle a Andrés Manuel la victoria electoral, de eso no me cabe duda, honestamente no es una postura política, yo lo viví, vi la operación que hicieron y está suficientemente documentada