Mario Delgado llama a aspirantes presidenciales del movimiento a tomar con apertura el proceso interno para 2024

El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, pidió a los aspirantes presidenciales tomar con mayor apertura el tema de las invitaciones o las “desinvitaciones” a los eventos, porque dijo que “nada que ver” con la definición del candidato para 2024.

Ante la queja del diputado federal del PT, Gerardo Fernández Noroña, respecto a que lo “desinvitaron” de la inauguración de la refinería de Dos Bocas por sus aspiraciones presidenciales, el líder nacional del guinda apuntó que para el año próximo quieren mantener el vínculo con sus aliados y “queremos llegar así al 2024”.

“Creo que ha sido una alianza fuerte, porque no es de intereses, es de convicciones, es de que compartimos una misma idea y proyecto de país. No somos como la alianza de los de enfrente, que, pues, son los nostálgicos de la corrupción; los une el deseo de que el país regresara al pasado, donde unos cuantos decidían por todo el pueblo”, expresó.

Por eso, luego del reclamo de Fernández Noroña, Delgado afirmó que no lo van a excluir, porque es parte importante del movimiento y lo reconocen como “un gran defensor del Presidente de la República”.

“No esto de, ¡híjole!, es que esto de no me invitaron a desayunar o no me invitaron a la refinería, yo creo que hay que tomarlo con mayor apertura, pues no tiene nada que ver estar o no estar en un evento”, manifestó.

Al respecto, el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, comentó que reconoce la inteligencia de Fernández Noroña, pero no comparte su exigencia al Presidente Andrés Manuel López Obrador de que saque las manos del proceso de selección del candidato presidencial.

Afirmó que sobra hacerle esta petición al titular del Ejecutivo federal, porque confía en él: “No se lo pediría yo, pero respeto la expresión del diputado Noroña, Fernández Noroña; él es un político inteligente y con capacidad para expresar lo que él crea conveniente”, declaró.

