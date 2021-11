Marko Cortés se reúne con gobernadores panistas; no asiste Martín Orozco

Este lunes el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, informó que sostuvo una reunión con la y los gobernadores panistas, con quienes platicó sobre los retos por venir; sin embargo, en el encuentro no estuvo presente el gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco, quien arremetió recientemente contra el dirigente blanquiazul.

Luego de que se filtró un audio de Marko Cortés, Martín Orozco aseveró que el dirigente nacional del PAN reconoció que el partido no sólo perderá las elecciones de 2022, sino también las de 2024.

Entonces que andas haciendo buscando la presidencia del partido si me dices que se va a perder en 2022 y 2024, porque me adelantó que el 2024 también lo iba a perder. Que descaro y desfachatez porque en ese momento estaba buscando la reelección, y dónde cabe reelegir a un candidato con esta visión de derrota

En respuesta, Cortés Mendoza aseguró que Martín Orozco es un " mentiroso " y aseguró que la elección en Aguascalientes no fue gracias a él, sino a pesar de.

¡Mientes Martín Orozco! No le hagas el juego a Andrés Manuel López Obrador, la gran batalla y el adversario está afuera, no adentro del partido. Ganamos en Aguascalientes en 2019 y 2021, no por ti, sino a pesar de ti, y ganaremos en 2022