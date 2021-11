Martha Márquez dice que Marko Cortés no respaldó su candidatura en Aguascalientes

Sin definir si cambiará de grupo parlamentario o aceptará la invitación del coordinador del PAN, Julen Rementería, para permanecer con los panistas como independiente, la senadora de Aguascalientes Martha Cecilia Márquez Alvarado aseguró que tomará con calma esa decisión tras su renuncia como militante de ese instituto político.

"Tengo comunicación con todos los coordinadores de los grupos parlamentarios y además una buena relación, un respeto que me he ganado por la lucha por la salud y eso me lo respetan; la decisión pues seguirá tomando con mucha calma y pensando en las familias de Aguascalientes", indicó la legisladora.

En entrevista radiofónica, Márquez Alvarado confirmó que uno de los motivos por los que tomó la decisión de abandonar el PAN, en el que militó durante más de 18 años, fue porque no hubo interés de Marko Cortés por respaldar su candidatura a la gubernatura de Aguascalientes .

"Yo manifesté mi interés por participar en la candidatura a la gobernatura de Aguascalientes, pero Marco Cortés fue a Aguascalientes para negarme como un Judas. Un medio le preguntó que si me contemplaba para el cargo y él lo negó", explicó.

"Nunca me defendieron. Le dije ayer a Marco que no todo lo que pasa su culpa, es un ser humano al cual aprecio y respeto, pero sí es su responsabilidad y no le interesa. Sí es cínico, porque no tiene una actitud de presidente de una institución tan noble como es el PAN", aseguró.

Consideró que un presidente de partido no debe excluir a una aspirante , se dice que son bienvenidos todos. "No espero que esté de mi lado, pero que no me violente", expresó la senadora.

Martha Márquez aseveró que desde niña observó que Acción Nacional era un partido de lucha para defender causas; sin embargo, en los últimos años no ha hecho nada para colocarse como una oposición fuerte.

"Durante tres años hemos visto el deterioro que sufre nuestro país, nuestras instituciones y que el PAN no hace lo suficiente para rescatar al país, para salvarlo", externó la legisladora.

En el ámbito local, dijo que denunció la corrupción en la administración municipal panista y una liga muy directa entre el Comité Ejecutivo Nacional y otros personajes que le hacen daño al erario.

"Yo denuncié corrupción hace un poco menos de un mes y planteé que nos sentáramos todos en la mesa dialogar, porque realmente lo que está en juego es el daño que le hacen las familias de Aguascalientes", expuso.

"Entonces yo denuncié eso y el diálogo no se dio; ayer le pregunté a Marco que cómo le iba hacer para que Aguascalientes saliera unido y él me excluye diciendo que lo está viendo como diciendo 'lo voy a ver pero sin ti'", reclamó.

ANR