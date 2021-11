Senadora Martha Márquez renuncia a su militancia en el PAN; “hay favoritismos”, señala

La senadora por Aguascalientes, Martha Márquez, renunció a su militancia en el Partido Acción Nacional (PAN) y denunció tibieza de la dirigencia nacional, ya que no ha logrado combatir la corrupción, el nepotismo o luchar por la democracia.

“La dirigencia nacional permite que no haya democracia, no se permite afiliarse, existen favoritismos para los amigos del dirigente, no ha hecho nada para evitar la corrupción que emana de gobiernos del PAN, no se defiende la familia, no hay posturas claras para los mexicanos y no hay liderazgos que cambien el camino” Martha Márquez

Márquez presentó su renuncia tras 18 años de militancia . Fue parte del Consejo Nacional, miembro del Consejo de Doctrina, el Consejo Estatal y del Grupo Parlamentario del blanquiazul.

La legisladora dijo que en el PAN aseguran que se debe luchar por un mejor México, alejados de la corrupción, pero no se realiza, por ello aseveró que “no puedo ser cómplice, me duele que se me trate mal, se me ha violentado políticamente, no me ha defendido cuando he sido víctima de violencia política ”.

Hoy acudí al Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional a presentar mi renuncia a 18 años de militancia, una vida, al Consejo Nacional, Consejo Estatal, a la Comisión de Doctrina, así como al Grupo Parlamentario del PAN en el Senado de la República. pic.twitter.com/guJ7o2w0EV — Martha Márquez (@mmarquezags) November 12, 2021

Grupo parlamentario del PAN lamenta renuncia de Martha Márquez



El Grupo Parlamentario del PAN en el Senado de la República lamentó la renuncia Martha Márquez a su militancia panista y su salida de la bancada.

“Lamentamos mucho que por problemas derivados de asuntos locales, nuestra compañera @mmarquezags deje su militancia en el Partido y de integrar el Grupo Parlamentario del PAN”, publicó a través de su cuenta oficial de Twitter.

A través de un comunicado, el grupo parlamentario señaló que la renuncia de la legisladora, quien militó por 18 años en ese instituto político se debió a "problemas derivados de asuntos locales".

La renuncia fue presentada en el Comité Ejecutivo Nacional del blanquiazul, informó la propia legisladora en sus redes sociales.

Acusó que la dirigencia nacional no permite que haya democracia, no se permite a los ciudadanos afiliarse libremente y que existen favoritismos del presidente Marko Cortés Mendoza hacia sus amigos.

Con la renuncia de Márquez el grupo parlamentario suma tres bajas, con las salidas recientes de los senadores Gustavo Madero y Judith Fabiola Vázquez Saut.

Gobernador de Aguascalientes critica a Marko Cortés por renuncia de senadora



Marko Cortés es incapaz de aglutinar al panismo y encabezar una oposición digna, señaló el gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco Sandoval, quien lamentó la salida de ese instituto político de la senadora por su estado Martha Márquez.

"Lamento la decisión de @mmarquezags , quien militó en el PAN con honestidad y congruencia. Esto pasa en @AccionNacional por tener una dirigencia soberbia y derrotista. @markocortes es incapaz de aglutinar al panismo y encabezar una oposición digna", escribió en su cuenta de Twitter.

Lamento la decisión de @mmarquezags, quien militó en el PAN con honestidad y congruencia. Esto pasa en @AccionNacional por tener una dirigencia soberbia y derrotista. @markocortes es incapaz de aglutinar al panismo y encabezar una oposición digna. — Martín Orozco (@MartinOrozcoAgs) November 12, 2021

