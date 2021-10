Si PRI apoya reforma eléctrica, se debe romper la alianza: Damián Zepeda

El senador del PAN, Damián Zepeda, aseveró que si el PRI respalda la aprobación de la reforma eléctrica, su partido debe romper la alianza y todos los acuerdos que tengan establecidos.

En conferencia de prensa, aseveró que el blanquiazul no debe apoyar que lleguen a cargos legislativos representantes de partidos que apoyen reformas dañinas, como en este caso la eléctrica.

Por ello, al ser cuestionado sobre las declaraciones del coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, quien señaló que su partido primero quiere que se debata la reforma antes de fijar un posicionamiento, el senador por Sonora señaló que espera que el tricolor no termine avalando la iniciativa presidencial, porque consideró que cometería “suicidio político”.

“Tengo la esperanza de que no suceda, que no le den los votos, pero yo siempre he sido muy claro, en lo personal, mi opinión es que el PAN no debe de ir ni a la esquina, en ningún tipo de acuerdo ni alianza, presente ni futura, con nadie que no defienda los intereses del país.

“ Para mí, si vota un partido miembro de la alianza a favor de esta reforma que va a dañar los intereses de los mexicanos, el PAN debe romper esa alianza y se debe de deslindar , porque no sirve de nada dar a ganar a alguien espacios en la Cámara de Diputados o en el Senado si cuando lleguen aquí lo que van a hacer es darle la espalda a los mexicanos y votar a favor solamente de los intereses de Morena”, manifestó.

Ante la propuesta para que la Cámara de Diputados y el Senado trabajen juntos en este tema, el senador panista estimó que ni se debe acelerar la aprobación de la reforma eléctrica ni tampoco los deben “empaquetar”.

“La reforma eléctrica no se debe de agilizar, si alguien trae prisa, pues allá él, pero nosotros no tenemos ninguna prisa, porque es una reforma dañina, yo con todo respeto a la otra Cámara, pero no, gracias, ellos que lleven a cabo su debate como cámara de origen y ya que hayan tomado sus decisiones, aquí va a estar el Senado de la República para hacer su valoración profunda al respecto, que no nos quieran empaquetar, allá está por verse qué pasa, en el Senado de la República yo tengo mucha confianza en que esta reforma dañina nomás no va a pasar ”, expresó.

KEFS