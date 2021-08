Mauricio Toledo insiste en su inocencia; acusa persecución política

El diputado del Partido del Trabajo (PT), Mauricio Toledo Gutiérrez, insistió en que es inocente de los cargos por enriquecimiento ilícito y aseguró que hay una persecución política en su contra por parte del Gobierno de la Ciudad de México y un grupo de la fracción mayoritaria de la Cámara de Diputados.

Mediante una carta, Toledo Gutiérrez subrayó que no teme enfrentar la justicia; sin embargo, acusó que su proceso “ha estado plagado de irregularidades, falsedades y violaciones al Estado de Derecho, al debido proceso y al principio de presunción de inocencia”.

“No temo enfrentar la justicia, al contrario, es mi convicción. Que ésta se aplique. Lamentablemente en el caso que me ocupa no hay espacio para ello; pues se trata de una vendetta política malamente disfrazada de justicia”, apuntó Toledo Gutiérrez.

“En principio, manifiesto a ustedes que soy inocente del cargo que se me ha fabricado. No enfrento un juicio de carácter legal, sino un juicio político en donde quien me señala hace uso de los instrumentos legales y de las instituciones encargadas de procurar justicia para consumar su propósito”, expresó.

Mauricio Toledo enfrentará un juicio de procedencia en la Cámara de Diputados este miércoles, en el que se determinará si se le retira el fuero para proceder legalmente en su contra por el delito de enriquecimiento ilícito.

En tanto, acusó que un grupo de la fuerza política mayoritaria, Morena, ha contribuido a estas "irregularidades". Sin embargo, Mauricio Toledo reconoció que “hay valiosos compañeros con reconocida trayectoria” que luchan por las libertades en el país.

El diputado del PT señaló que durante su proceso de desafuero intervinieron personas ajenas a los órganos de la Cámara de Diputados y se violó la presunción de inocencia. “El final ya estaba decidido desde antes de iniciar una carpeta de investigación o instruir un juicio de procedencia”, agregó.

Aseguró que cuenta con 750 pruebas para demostrar su inocencia, entre las que enlistó:

Comprobantes de pago

Sueldos

Salarios

Dietas

Prerrogativas

Créditos

Apoyos parlamentarios

Viáticos

Honorarios

Fondos de ahorro

El legislador responsabilizó a las autoridades de la Ciudad de México por la integridad de su familia, y cualquier intento por imputarlos por algún delito.

Además, Mauricio Toledo exigió cesar las presiones a partidos y actores políticos mediante amenazas y chantajes, principalmente a quienes formaron parte de su equipo de trabajo.

