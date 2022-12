MC presenta demanda de amparo contra Plan B de Reforma Electoral

Movimiento Ciudadano presentó una demanda de amparo en contra de lo que calificó como una violación al proceso legislativo dada en la discusión del Plan B de la Reforma Electoral que esta madrugada fue aprobado en la Cámara de Diputados.

El coordinador de la bancada naranja en San Lázaro, Jorge Álvarez Maynez, acusó que dicho proyecto fue avalado sin que el paquete de iniciativas a reformas secundarias en materia electoral estuviera publicado en la Gaceta Parlamentaria.

Al presentar la iniciativa con la que Morena hizo suyo el proyecto que por la mañana envió el Presidente de la República para que se le pudieran dispensar trámites, la diputada Graciela Sánchez mencionó que el mismo presentaba modificaciones.

Sin embargo, en la Gaceta únicamente aparecía un documento a nombre del grupo parlamentario guinda, pero que mantenía únicamente las directrices planteadas por el Ejecutivo Federal, y sin que se apreciara alguna variación.

El documento se mantuvo así, incluso entrada la discusión y fue hasta horas después en que el proyecto que ya contenía modificaciones agregadas apareció.

“Se aprobó y discutió el mal llamado plan B de Morena sin que este paquete de iniciativas estuvieran publicadas en la Gaceta Parlamentaria. Hoy presentamos una demanda de amparo ante esta violación al proceso legislativo”, dijo Álvarez Maynez.

Por ello es que se recurrió a una acción judicial con la que MC buscará declarar ilegal la iniciativa aprobada y que, por lo tanto, quede sin efectos.

“La gravedad de lo que se hizo amerita acciones inmediatas por eso hoy estamos recurriendo a la justicia federal a través del juicio de amparo, porque lo que se hizo no tiene nombre, no tiene precedentes y no tiene ningún resquicio de legalidad”, dijo al respecto.

