"Ya no quiero que me des armas": México pedirá a EU que frene tráfico de armamento

El secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard Casaubón, comentó en conferencia de prensa que en el Diálogo de Alto Nivel de Seguridad (DANS) que se llevará a cabo el viernes, México buscará que haya respeto muto con Estados Unidos.

“La base de este diálogo en materia de seguridad, ¿cuál es? Tiene dos bases: primero, el respeto mutuo. Si tú no me respetas, yo no te respeto . Si no nos respetamos es muy difícil llegar a algo”, refirió el canciller Ebrard.

Agregó que otra prioridad a tratar en el DANS es el tema del tráfico de armas, ya que el 70% de estas provienen de Estados Unidos, por lo que le pedirá que se dejen de enviar.

“ Ya no quiero que me des armas ni helicópteros ni nada de eso , lo que queremos es que ya no vengan armas, no que vengan más. El 70% de las armas, como sabemos, provienen de allá”, expresó el titular de la SRE.

Objetivos comunes

Por otro lado, Ebrard Casaubón indicó que México y Estados Unidos tienen diez objetivos comunes entre los que está reducir el número de homicidios y la violencia, así como contar con asistencia jurídica expedita para que las extradiciones tengan la misma velocidad en ambos países.

El canciller de México explicó que otra prioridad para nuestro país es emprender esfuerzos con los gobernantes de la Casa Blanca para frenar el consumo de estupefacientes que “sigue subiendo en los dos países. Vimos el plan que presentó el presidente Biden sobre drogas y es muy parecido a lo que dice el Presidente López Obrador ”.

Respecto a lo anterior, destacó que la nueva política de seguridad de los dos países no puede basarse en la captura de líderes criminales, ya que llevan haciéndolo todo el siglo XXI y no ha sucedido un avance. “No digo que no los captures, pero el objetivo primordial que se tuvo muchos años fue capturar capos, ¿y qué pasó?", expresó Marcelo Ebrard.

En el DANS que se llevará a cabo el 8 de octubre en la Ciudad de México participarán por Estados Unidos, los secretarios de Estado y Seguridad Nacional, Antony Blinken y Alejandro Mayorkas, el fiscal general, Merrick Garland y el embajador en México, Ken Salazar.

Por parte de México estará, además de Marcelo Ebrard, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, de la Defensa Nacional, general Luis Crescencio Sandoval y de Marina, almirante José Rafael Ojeda.

KEFS