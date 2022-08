Va por México cierra filas contra Morena; pide a diputados no “ceder” ante amenazas

Con el vaticinio de que se aproximan tiempos difíciles en el Congreso de la Unión, la coalición Va por México cerró filas para hacer frente a Morena y las reformas que este bloque mayoritario defenderá, por lo que lanzó un llamado a no ceder ante cualquier tentación o amenaza que se les pudiera presentar .

En una reunión que congregó a los dirigentes nacionales y coordinadores parlamentarios del PAN, PRI y PRD, la fracción opositora fijó que no apoyarán las reformas que busca la bancada guind a y sus aliados en materia electoral o la incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

En su oportunidad, el líder panista Marko Cortés dijo que ante las presiones que se avecinan, el bloque deberá cuidarse, pues afirmó que todos son amenazados o perseguidos por razones políticas .

“No están solos, ante cualquier tentación, ante cualquier amenaza, ante cualquier situación, busquen a sus coordinadores parlamentarios, busquen a los presidentes de partido, porque lo que hoy nos da la fortaleza de poderle poner un alto a este gobierno” Marko Cortés, dirigente nacional del PAN

De igual forma lanzó un reclamo a Movimiento Ciudadano (MC), que sin mencionarlo, dijo que "apostaron por sí mismos y se hicieron más chicos", y que, de haberse unido, hoy sería otra historia para el país .

te interesa Critican senadores de Morena desaire de Adán Augusto; llaman a unidad interna

Señaló que, después de haber rechazado la reforma eléctrica, la siguiente "batalla" para la alianza será defender al Instituto Nacional Electoral (INE) y asegurar que los consejeros que serán elegidos próximamente sean personas "incuestionables, gente de bien" .

El dirigente del PRI, Alejandro Moreno, señaló que la Cámara de Diputados será el “centro neurálgico de embestida” contra la alianza, razón por la que dijo que “ningún diputado puede permitir que se violente al congreso” .

Tras señalar que el bloque opositor es objeto de calumnias y que se ha perdido el respeto por quienes piensan distinto al partido en el Gobierno, dijo que “si tocan a uno, responderemos todos con acciones colectivas, legislativas y partidistas.

Agregó que la función del Poder Legislativo no es estar de acuerdo con el Ejecutivo, sino de fiscalizarlo, denunciarlo y exigir la rendición de cuentas .

“¿Qué le vamos a decir a nuestros hijos en 10 o 15 años?, ¿que nosotros permitimos la destrucción de México? Eso es lo que no podemos permitir…Como decía Zapata: ‘El que esté listo para morir por su país, que pase al frente y firme’, y yo ya firmé, no tengan duda” Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional del PRI

En tanto, el dirigente del PRD, Jesús Zambrano, retomó la discusión en torno a la adhesión de la Guardia Nacional a la Sedena y remarcó que el problema no es con los militares, sino con “la estrategia fallida de seguridad” .

Agregó que la alianza opositora seguirá junta para las elecciones de 2023 y 2024, porque “hay tiro para defender a la Constitución, a las y los niños con cáncer y para defender a México… No nos van a echar para atrás porque no les tenemos miedo”.

Durante el evento, además de aplaudirse mutuamente, también se unieron para corear a Santiago Creel como el próximo presidente de la Mesa Directiva, quien más tarde prefirió no asumirse como tal porque “alguien que aspira a presidir la Cámara de Diputados lo primero que tiene que saber es respetar al Pleno. Yo respeto absolutamente la soberanía del Pleno y no me voy a pronunciar antes que se pronuncie el Pleno”.

DGM