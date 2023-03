México y Estados Unidos juntos para siempre, sostiene John Kerry

La sabiduría en el liderazgo del Presidente Andrés Manuel López Obrador se manifiesta en su afán de deshacerse de los errores del pasado, manifestó John Kerry, enviado especial del gobierno de Estados Unidos para el cambio climático e invitado a la ceremonia del 217 aniversario del natalicio de Benito Juárez García.

"Y quisiera expresarle mi agradecimiento al Presidente López Obrador. Veo sabiduría en su liderazgo, que quiere deshacer algunos de los errores del pasado para promover los intereses del pueblo. Y a mí me queda claro que él entiende hasta qué punto nuestros futuros ahora están unidos. Y esta no es una declaración política, no es una declaración ideológica, es una declaración que se basa en la relación de la ciencia"