En México existe grave problema de subregistro en cifras de seguridad oficiales: Causa en Común

La organización Causa en Común aseguró que además de la grave situación de inseguridad en el país, hay un serio problema de subregistro de delitos en las cifras que son presentadas en los informes oficiales, particularmente grave en los delitos de feminicidio, secuestro, extorsión, robo a transeúnte con violencia, violencia familiar y narcomenudeo.

Luis Sánchez Díaz, investigador de Causa en Común señaló que algunas entidades no registran estos delitos y las autoridades federales no hacen aclaración alguna al respecto, abriendo el espacio a la idea de que estas entidades atienden eficazmente la violencia cuando, en realidad, no la reportan.

“El subregistro indica que la ciudadanía no denuncia los delitos, y que los responsables de las instituciones no promueven la denuncia, no generan confianza entre la ciudadanía y/o, probablemente, manipulan y ocultan sus cifras de incidencia delictiva”, destacó el investigador.

A nivel nacional, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE 2021) del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi) estima que el porcentaje de delitos que no se denunciaron o no iniciaron una investigación en las Fiscalías durante 2020 fue de 93.3 por ciento.

De acuerdo con la ENVIPE 2021, los delitos con mayor cifra negra son el secuestro (98.6 por ciento), la extorsión (97.9 por ciento), el fraude (96.7 por ciento), el robo parcial de vehículo (94.4 por ciento), el robo o asalto en calle o transporte público (94.4 por ciento) y el robo a casa habitación (90.6 por ciento).

“El robo de vehículo con violencia tiene un subregistro menor que los demás delitos, con una cifra negra de 37.9 por ciento. Debe subrayarse que la pandemia no solo inhibió la comisión de ciertos delitos, sino que también inhibió aún más la denuncia, destacó el investigador.

Luis Sánchez Díaz aseveró que con el paso de los años, sobresalen cada vez más los indicios de probables manipulaciones de las cifras sobre inseguridad, pues destacan casos en lo que hay reducciones de delitos “inverosímiles” e incluso, eliminación de algunos de ellos; por ello aseguró que es cada vez más común este tipo de cifras desmesuradas.

FBPT