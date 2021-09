México registra más de 2 mil fosas clandestinas en 13 años: Plataforma Ciudadana de Fosas

Entre 2006 y 2019, en México se encontraron 2 mil 357 fosas clandestinas y los cuerpos de por lo menos 2 mil 603 víctimas, así como más de mil fragmentos de huesos cuya identidad no fue determinada.

De acuerdo con la Plataforma Ciudadana de Fosas presentada por organizaciones civiles como Artículo 19, en estados como Coahuila, Morelos y Tlaxcala, los datos llegan hasta 2018, mientras que en el caso de la exProcuraduría General de la República y la Fiscalía General de la República, la información es hasta febrero de 2015.

“Aún cuando las autoridades respondieron a las solicitudes no fue posible contar con datos totalmente actualizados ni para todos los estados de la República debido a que las respuestas provistas por algunas Fiscalías no fueron accesibles, ya sea porque la información no respondía a lo que se había solicitado, los documentos escaneados eran ilegibles, o se enviaban tablas inconexas que impedían establecer cómo se relacionaban los registros de fosas, municipios y años, entre sí”, destacó en un comunicado Artículo 19.

Además, en estados como Morelos y Tabasco, la información sobre fosas clandestinas se declaró reservada, y también, algunas fiscalías locales negaron contar con registro de hallazgos de fosas clandestinas en sus respectivos estados en Querétaro y Yucatán.

Estados con mayor número de hallazgos de fosas clandestinas

La Plataforma Ciudadana participó también el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH), Artículo 19, Oficina para México y Centroamérica, Data Cívica y el Human Rights Data Analysis Group (HRDAG), los cinco estados con mayor número de hallazgos de fosas clandestinas reportadas fueron Chihuahua, Sonora, Tamaulipas y Zacatecas.

Por su parte, Carlos Dorantes, integrante de Artículo 19, dijo que ante el panorama que se vive en la República mexicana se requiere información precisa de los registros y datos de fosas clandestinas existentes ya que han pasado casi cuatro años desde que se aprobó la ley en materia de desaparición.

Agregó que dicha ley ordena la creación de varias bases de datos, como lo son la versión pública del registro nacional de fosas, el registro nacional de personas fallecidas no identificadas, un programa nacional de exhumaciones e identificación forense, que aún no existen.

Se solicitó información a las 32 Fiscalías del país

En ese sentido, el investigador de la CMDPDH, Daniel Mata destacó que enviaron diferentes solicitudes de información a las 32 Fiscalías de la República mexicana, sin embargo, sólo se pudo procesar la información de 19 estados.

El 8 de octubre de 2020, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez informó que de 2006 al 30 de septiembre de 2020 se localizaron 4 mil 92 fosas clandestinas, donde se han exhumado 6 mil 900 cuerpos y en algunos casos sólo restos humanos.

Investigadores: No son sólo cifras

En conferencia de prensa, la investigadora de Artículo 19, Cynthia Alvarado Rivera expresó que hablar de desaparición de personas, no debería englobar solo cifras y números, sino de personas, sueños e historias de familiares que buscan a sus seres queridos en el país.

Hablar de desapariciones no debería de ser únicamente informar cifras, números; debería de implicar todo y ante todo hablar de personas, vidas pausadas, sueños, historias, hijos, hijas, padres, madres y cualquier familiar buscando a sus seres queridos en todo el país, porque ya no es sólo un problema de una región, sino un problema que se ha ampliado y se ha extendido por todo el país y que se ha agravado Cynthia Alvarado Rivera, investigadora de Artículo 19

Cynthia Alvarado explicó que la plataforma fue comenzada por el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana (PDH Ibero), posteriormente se unieron la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH), Artículo 19, Oficina para México y Centroamérica, Data Cívica y el Human Rights Data Analysis Group (HRDAG).

Agradeció el apoyo otorgado por el Fondo Canadá para Iniciativas Locales, ya que con él lograron implementarla.

La plataforma reúne datos sobre fosas clandestinas en el país

Cabe destacar que la plataforma reúne datos sobre fosas clandestinas en el país procedentes de Fiscalías y la prensa ante la necesidad de los familiares y buscadores de personas desaparecidas de información fiable que no proporcionan las autoridades, por lo que su objetivo es brindar un mejor diagnóstico sobre la magnitud del fenómeno.

La base de datos contiene un modelo de predicción de hallazgos de fosas clandestinas basado en información de las fuentes oficiales y no oficiales.

Dicha información puede ser consultada de manera interactiva y en formatos abiertos para que pueda ser usada por investigadores y colectivos de búsqueda.

La plataforma puede ser consultada en: https://plataformaciudadanadefosas.org/

