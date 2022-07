En México, únicamente el 30% de los autos cuentan con una póliza de seguro

En México, en la actualidad, para poder circular con un vehículo es obligatorio que los conductores cuenten con un seguro, al menos de responsabilidad civil frente a terceros. Eso está determinado por ley, pero la realidad es que sólo 3 de cada 10 automóviles cuentan con este tipo de póliza. Los directivos de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) destacaron que eso ocurre en gran parte debido a que no hay multas ni consecuencias para quienes incumplen con la legislación vigente.

Más allá de que los seguros de autos son obligatorios porque pueden ser la vía de respuesta legal y/o patrimonial en el caso de siniestros, desde AMIS remarcaron que no tenerlos, en primer lugar, debe representar un riesgo económico al conductor, ya que tiene que ser pasible de sanciones por parte de las autoridades encargadas de realizar los controles pertinentes. En el país hoy en día se estima que hay un poco más de 34 millones 600 mil vehículos, y de ese total estimado, más de 23 millones no tiene ningún tipo de seguro contratado.

Lo que destacan los directivos es que el seguro en sí mismo no debe visualizarse como un mero gasto o una erogación dinero que no tiene sentido, sino que se trata de una inversión , no sólo porque reiteradas multas generan más gastos, sino porque también puede generar un daño patrimonial inconmensurable si el conductor tiene que responder ante un eventual siniestro con daños a terceros, en sus bienes o en su persona.

En pos de cooperar con las autoridades, desde AMIS lo que hicieron en su sitio web fue crear una sección en donde quienes se encargan controlar, puedan verificar al instante cuando un usuario muestra una determinada póliza, que ésta esté vigente y no se encuentre vencida o sea falsificada, por ejemplo.

Además, AMIS trabajando juntamente con determinadas empresas de seguros y también con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), lo que hizo fue crear un simulador (como el que ofrecen muchas otras plataformas) a los fines de que todo conductor interesado en una póliza pueda saber qué costo tienen la misma.

Este simulador cuenta con información de compañías de primer nivel, pudiendo cotizar en base a más de cuatro mil marcas de vehículos, que pueden ser desde el año 2003 hasta el año en curso, el 2022. Lo mejor es que este servicio no sólo permite conocer de manera inmediata el costo que puede tener una póliza de responsabilidad civil (la que es obligatoria), sino que también permite saber lo que se puede llegar a pagar en coberturas más completas como lo son las limitadas y amplias.

En líneas generales se puede saber que una póliza obligatoria para un vehículo puede tener un costo estimado y aproximado de 5 mil 500 pesos, con una amplia oferta de aseguradoras. Si bien es fundamental contratarla, también los especialistas aconsejan que es sumamente pertinente antes realizar cálculos de los costos , para elegir el mejor producto, al mejor precio y la más recomendable compañía de seguros.

