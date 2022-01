Responden inconformes a Delgado; es cínico: Enríquez

La senadora Susana Harp Iturribarría, aspirante a la gubernatura de Oaxaca, puntualizó que su lucha es por el bienestar del estado y no está en la pelea para ser candidata únicamente por un cargo o por un puesto.

Así respondió ante el comentario que hizo el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, quien ante los inconformes con el proceso interno para elegir a los candidatos a las gubernaturas retomó la expresión que antes utilizaba el Presidente Andrés Manuel López Obrador referente a que “el que quiera puestos, que se vaya al mercado”.

En entrevista con La Razón, puntualizó que no va a entrar en una polémica con el líder nacional del guinda, porque esa no es su apuesta política ni la forma en la que busca conducirse en este conflicto por las candidaturas.

Sin embargo, Harp Iturribarría dijo que lo que sí debe quedar claro es que ella no está luchando por puestos ni por un mercado, como apuntó Mario Delgado, sino por su estado y por el bienestar de sus habitantes.

“No lo escuché (a Mario Delgado) y no me voy a meter en esa polémica, no es ningún cargo. Mi lucha y mi búsqueda de la candidatura es por el estado, de eso se trata nuestra propuesta, de trabajar por Oaxaca”, manifestó.

La senadora por Oaxaca comentó que ya recibió respuesta de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) de Morena respecto al recurso que presentó para impugnar el proceso interno de selección del candidato a la gubernatura de Oaxaca y las irregularidades sobre las encuestas realizadas.

El órgano morenista, en el que participan Eloísa Mendoza Esquide, quien lo preside, además de Donají Alba Arroyo, Zázil Carreras Ángeles, Alejandro Viedma Velázquez y el propio Vladimir Ríos García, ni siquiera aceptó su impugnación y la bloqueó, por lo que ya prepara su recurso para presentarlo ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el cual presentará esta semana.

“No le dieron entrada, así es que con seguridad nos vamos a la Sala Superior (del TEPJF). Ni siquiera aceptaron discutirlo, lo bloquearon de inicio. La impugnación tiene que ser en esta semana y en estos días estamos terminando la propuesta”, declaró.

La legisladora reiteró que mantiene su lucha por Oaxaca desde Morena e insistió en que no traicionará sus principios, pero puntualizó que el partido debe salir a dar la cara y a explicar las irregularidades registradas.

Subrayó que si en Morena no quisieron dar entrada a su impugnación y atender su reclamo de que el proceso interno fue una simulación, entonces corresponderá a los magistrados del TEPJF analizar todos los elementos de prueba que existen y que confirman que pese a que se acordó que los candidatos se definirían por encuestas, desde antes se determinó los perfiles de los abanderados en las seis elecciones de este año.

“Corresponderá ahora a los magistrados de la Sala Superior emitir una resolución final sobre la forma en la que se condujeron los procesos al interior del partido, eso es lo que esperamos del Tribunal Electoral”, indicó.

Enríquez acusa “cinismo puro” de la dirigencia

El aspirante a la candidatura de Morena en Durango, José Ramón Enríquez, reprochó el “cinismo puro” de la dirigencia del partido al negar las irregularidades que hubo en el proceso, cuando ya es público que definieron a los candidatos a las gubernaturas antes de que terminaran las encuestas.

A diferencia de la impugnación de Susana Harp en Oaxaca, el senador duranguense refirió que su recurso sí fue aceptado por la Comisión Nacional de Honor y Justicia (CNHJ) y está a la espera de una resolución en la que se reconozca “la simulación, el engaño, la soberbia y el desprecio” del partido hacia el pueblo.

“Es cinismo puro al decir que no firmó la comisión y negar lo que ya sabe todo México que estaba en internet, ya con candidatos y no terminaba la encuesta en Durango. El tema no somos los que representamos solamente los proyectos estatales, es sacarificar las aspiraciones de cambio de un pueblo que está cansado de la política vieja, de la mafia del poder, de los intereses y, sobre todo, de estar estancado su desarrollo. Hicieron un acuerdo en lo oscurito”, enfatizó.

Cuestionado sobre el papel desempeñado por Mario Delgado, Enríquez apuntó: “Los hombres en política se convierten en pequeños para la historia cuando son injustos y deshonestos”.

Insistió en que “el pueblo es sabio”, como lo ha ha expresado el Presidente Andrés Manuel López Obrador, y dijo que así lo expresaron los duranguenses encuestados en los 39 municipios del estado, que lo colocaron con 9.75, el mayor puntaje por sobre Marina Vitela, que fue electa como candidata de Morena a la gubernatura.

“El pueblo es sabio y por eso se expresa como en la caravana por ocho estados y ahora en los 39 municipios”, subrayó.

Enríquez indicó que Morena pretende “tapar el sol con un dedo” en cuanto a los resultados y colocó a las mujeres como candidatas bajo el pretexto de la paridad de género cuando en los hechos las colocaron sin posibilidades de triunfo.