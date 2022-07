Migración se usa como bandera electoral de actores políticos en EU, acusa Monreal

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en el Senado de la República, Ricardo Monreal, aseguró que existen actores políticos en Estados Unidos que, en un afán electoral, emprenden acciones coercitivas mediante el uso de la fuerza para detener la migración de las personas.

Tal es el caso de la postura del gobernador de Texas, Greg Abbott. Para él, el tránsito de migrantes de México y otros países de Latinoamérica es un fenómeno que debe atenderse a través de la aplicación de la fuerza pública, por ello ha instruido a la policía a detener y regresar a migrantes que no posean documentos legales Ricardo Monreal, presidente de la Jucopo en el Senado

A través de un videomensaje en sus redes sociales, el legislador de Morena dijo que su intención es clara, pues en los próximos meses Estados Unidos vivirá una jornada electoral para renovar parte de sus autoridades locales y federales. Dicha situación ha provocado que los sectores más conservadores de la política aprovechen la realidad migratoria como bandera electoral.

Usar el discurso antiinmigrante con fines electorales en Estados Unidos afecta a la comunidad latina, genera discriminación y resulta incongruente, considerando que aquella nación se construyó por inmigrantes.

El gobernador de Texas debe repensar su estrategia de reelección. pic.twitter.com/BPXpinLtXT — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) July 8, 2022

“No obstante, desde México entendemos que este fenómeno es de carácter multidimensional y no se resuelve con la fuerza, sino que sólo a partir de la cooperación bilateral y atendiendo a las causas que la originen; no eliminarlos, ya que no resuelve el flujo migratorio en beneficio de las naciones”, puntualizó.

Monreal Ávila expuso la importancia de que en la reunión del Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), con su homólogo estadounidense, Joe Biden, se apoye el dar tratamiento a este asunto.

“Tendrá el respaldo del Senado y de la mayoría legislativa para plantear este tema tan delicado de la migración que, junto con el tráfico de personas y la cooperación, son fundamentales”, agregó.

MAEP