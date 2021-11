"El Mijis" revela que fue obligado a cantar una canción de Lalo Mora para ser liberado

Pedro César Carrizales, mejor conocido como "El Mijis", reveló que fue obligado a cantar una canción de de Lalo Mora a cambio de su liberación, luego de que fue reportado como desaparecido la madrugada del pasado domingo.

"Cuando me tiran en un municipio, que ya iba con la bolsa en la cabeza, y me bajan del carro y siento piedritas, entonces dije 'ya me van a matar'. Entonces me dicen 'a ver... si no te sabes una canción de 'El Viejón' (Lalo Mora), te vamos a matar aquí por hablador'. Así que les canté la de 'Dos Coronas'". aseguró "El Mijis" en entrevista con Radio Fórmula.

El exdiputado del Congreso de San Luis Potosí aseveró que los secuestradores fueron enviados de Lalo Mora, a quien denunció ante la Fiscalía General de la República por abuso sexual,

Esto luego de que se dio a conocer un video en donde el intérprete realiza "tocamientos" y besos a una mujer tras una interpretación; "El Mijis" incluso hizo públicas sus denuncias a través de redes sociales.

"Lalo Mora nos salió invasor, pero del cuerpo de las mujeres. No puede ser que frente a tantos ojos abusen sexualmente de ellas y nadie haga algo. Y ¿Si fuera tu jefa, tu esposa o tu hija? Hoy lo denuncié, la próxima semana voy al Congreso a proponer la castración laboral ", publicó en su cuenta de Twitter

leer más Circula en redes nuevo video de Lalo Mora manoseando a una mujer

Guardia Nacional localiza a "El Mijis" tras protestar en concierto de Lalo Mora

Tras más de 12 horas sin saber de su paradero, elementos de la Guardia Nacional localizaron al diputado y activista en San Luis Potosí, en el municipio de Zaragoza.

Esto luego de que Pedro Carrizales se reportó como desaparecido la madrugada del pasado domingo tras presuntamente protestar afuera de un concierto de Lalo Mora en San Luis Potosí.

RFH