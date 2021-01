Minuto a minuto: La mañanera de AMLO; temas del 20 de enero

La mañana de este miércoles, desde Palacio Nacional, el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ofrece su tradicional conferencia de prensa antes los diversos representantes de los medios de comunicación.

En contra de internacionalizar caso Cienfuegos

El Presidente de México se pronunció en contra de internacionalizar el caso del general Salvador Cienfuegos como lo advirtió el martes el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, tras las críticas de autoridades estadounidenses por la exoneración del militar de presuntos vínculos con el crimen organizado.

"No soy partidario de que se escale este asunto, es cosa de respeto", en la relación bilateral entre México y Estados Unidos, expresó el mandatario durante la conferencia de prensa en Palacio Nacional.

Dijo que respeta a Gertz Manero, pero "si el fiscal dice voy a llevar el asunto a instancias internacionales, está en su derecho, pero creo yo que es mejor definir las reglas sin estridencias, de que va a haber cooperación con Estados Unidos. Necesitamos tener una buena relación".

AMLO señaló que si antes los gobiernos permitían y se quedaban callados ante la violación a la soberanía nacional, ahora eso no se permite. Recordó que México no ha aceptado la cooperación militar como parte de la Iniciativa Mérida.

"Queremos cooperación para el desarrollo no militar, que no nos den helicópteros artillados, no queremos que nos manden agentes para investigar o infiltrarse. Estamos seguros que no va a haber ningún problema", aseguró.

El primer mandatario criticó de nuevo el expediente elaborado por las autoridades estadounidenses en contra del exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, pues cómo es posible que sin pruebas se inicie un proceso.

Confirman traslado de vacunas antiCOVID a Campeche para maestros

El secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, anunció que este miércoles serán trasladadas 20 mil vacunas a Campeche para inmunizar a igual número de maestros en la entidad que regresarán a clases presenciales en la entidad.

Detalló la ruta de distribución de las dosis que se enviarán a los 32 estados de la República, mediante nueve rutas aéreas y una terrestre, con destino a 480 hospitales.

En la ruta tres que contempla Mérida, Cancún, Chetumal y Campeche, se incluyen 20 mil vacunas para los maestros de ese último estado, precisó el titular de la Sedena.

Dijo que la distribución de las dosis de Pfizer iniciarán a partir de las 8 horas desde el Instituto Nacional de Cancerología (INCAN), y concluirá a las 23 horas en un hospital del municipio de El Nayar, Nayarit.

Expuso que hubo modificaciones en las rutas del norte del país para hacer la entrega de las vacunas de manera más ágil. En los traslados aéreos se utilizarán 32 aviones y varios helicópteros de las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional.

Se registra apagón en plena conferencia mañanera

Durante la conferencia mañanera en Palacio Nacional se registró un apagón cuando Luis Cresencio Sandoval exponía los resultados en materia de combate a la delincuencia y apoyo a la población.

Al menos 20 segundos tardó en restablecerse la energía eléctrica, mientras el Presidente Andrés Manuel López Obrador esbozaba una ligera sonrisa.

El apagón se registró cuando exponía el titular de la Sedena. Foto: Especial.

'¡Ya se fue la luz!", exclamó el titular de la Defensa Nacional, mientras se restablecía la energía.

Desea éxito a Joe Biden en inicio de su gobierno en EU

El Presidente de la República deseó éxito a Joe Biden en el inicio de su gestión como mandatario de Estados Unidos, que el cambio se realice en paz, tranquilidad, y reiteró su petición para que se adopte una reforma migratoria que regularice la condición de 38 millones de mexicanos que viven en esa nación.

"Aprovecho para desear que todo salga muy bien, la ceremonia se lleve a cabo con tranquilidad, en paz, que sea para bien del pueblo de Estados Unidos que son nuestros vecinos, hermanos. Además, no olvidar que en EU viven y trabajan 38 millones de mexicanos", señaló.

El Primer Mandatario mexicano dijo en Palacio Nacional, que es importante la llegada de Biden a la Presidencia estadounidense, quien ha realizado tres planteamientos principales como atender de inmediato el tema de la pandemia, reactivación de la economía y el plan migratorio.

En la este último punto, abundó, se ha propuesto la regularización de los mexicanos que viven en EU que llevan años allá, contribuyendo al desarrollo de ese país.

"Lo presenté desde hace ocho o nueve años a Biden en una carta que le presenté cuando nos encontramos en la Ciudad de México en 2011.

"Ahí hablo que se tiene que regularizar la condición de nuestros paisanos en Estados Unidos y el plan conjunto para detener la migración" que viene de Centroamérica y del sur-sureste del continente, concluyó.